美中關稅問題多 川普：還有很長的路要走

「川習會」將於本週登場，美國總統川普今 (29) 日再度放話，稱美中兩國在關稅問題上，「還有很長的路要走」。

受上述消息影響，美股盤前，三大指數期貨走跌，台北時間週四晚間 9 點 56 分，Investing.com 報價顯示，道瓊期指下跌 18 點 (0.07%)，標普 500 期指下跌 7 點 (0.26%)，那斯達克期指下跌 30.5 點 (0.44%)。

川普還在推特上呼籲，若企業不想支付高額關稅，就該留在美國生產商品。

川普和中國國家主席習近平，預計本週五，於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯登場的 20 國集團 (G20) 峰會期間會面，兩人將針對貿易問題，進行溝通。

川普先前便揚言，他會按計畫，對價值 2000 億美元的中國輸美商品，提高關稅稅率至 25%；他並稱，若未能與中方達成協議，美國將另對 2670 億美元中國輸美商品加稅，稅率可能是 10% 或 25%。

川普還說，蘋果公司 (Apple) 在中國生產的 iPhone 和筆記型電腦，也可能被涵蓋在加稅清單中。

中國商務部發言人高峰週四表示，中美雙方團隊，正在保持接觸，落實兩國領導人於 11 月 1 日通話時，達成的共識。

川普 11 月初於推特發文，稱他和中國國家主席習近平通了電話，雙方針對貿易、北韓等議題，進行了「非常好」的對話。