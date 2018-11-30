富國銀行：川習在G20可能達成協議 但這並非雙方想要的結果

富國銀行分析師週五 (30 日) 表示，預計美國總統川普和中國國家主席習近平將在阿根廷舉行的 20 國集團峰會上達成協議，但其中想像空間很大。

富國銀行 Asset Management 全球投資長 Kirk Hartman 表示，「對於達成協議我很樂觀，我認為這不會是任何一方想要的協議，但隔間一定會有一些讓步。」「我認為最可能的內容在於保障美國科技和貿易，所以我想在這方面會有一些評論。」

Hartman 表示，美國可能延後原訂 1 月生效的中國進口產品加徵關稅。華盛頓和北京也可能同意進行進一步的談判。

川普週四 (29 日) 表示，與中國的貿易協議已「很接近」，但他補充說他不確定自己是否願意這樣做，「因為我們現在有數十億美元以關稅或稅收的形式流入美國，所以我真的不知道。」

與此同時，據報導，白宮顧問 Peter Navarro 將出席川普與習近平的晚宴。鑑於他對美中貿易的長期強硬態度，他出席會議的消息讓達成貿易協議的希望大減。

Peter Navarro 被視為美中峰會不祥的凶兆。 （圖: AFP）

其他方面，《華爾街日報》報導，美國兩國政府官員表示，雙方正在探討一項貿易協議，華盛頓可望進一步暫停加徵關稅，以換取有關北京經濟政策重大變化的新談判。

Hartman 表示，「雙方在這方面有很多利害關係，因此他們將達成某種協議。」並補充說，會議上的任何協議「都將對市場產生極大的正面影響」。