G20峰會召開在即 分歧重重的成員國能否就公報達成共識？

備受矚目的 G20 峰會即將於阿根廷當地時間 11 月 30 日（周五）召開，然而在峰會召開在即之時，成員國之間似乎離達成公報還有一段距離。

據路透社報導，一名德國政府消息人士在論及有關周六領導人峰會後最終聲明的討論時稱，今年不是有利於多邊主義發展的一年，協商「非常非常」困難。

當前持續緊張的國際貿易局勢，以及川普關於全球氣候變暖的表態，都令市場感到擔憂，讓成員國聯合聲明的達成蒙上一層不確定性。

另一名參與起草聲明的 G20 官員對上述媒體表示，經過兩天半的會談以及非常短暫的夜間作業，大約三分之二的段落已經確定，但現在在貿易、氣候、移民、難民、多邊主義、鋼鐵這些真正棘手的議題，仍未達成共識。

一名亞洲代表對路透表示，閉門討論「進展非常、非常緩慢，慢到我覺得大家必須再一次在這個房間待到半夜過後。」

另外，上周日俄烏兩國在黑海海域發生武裝衝突，俄羅斯襲擊並扣押了三艘烏克蘭海軍艦艇，烏克蘭總統簽署戒嚴令，全國進入軍事管制狀態。消息一時間引爆國際上的恐慌情緒。

川普周四取消了與俄羅斯總統普丁在阿根廷的會晤計劃，對俄羅斯在事件中的處理方式吧表達不滿，大國關係的波折也為 G20 蒙上一層陰影。

儘管美國和歐盟國家再次表示將就此事向俄羅斯施加壓力，但市場關注的是，這種壓力究竟將達到何種程度，距離美歐再度引髮針對俄羅斯的制裁到底還有多遠的距離。

G20 會議的前期準備工作仍在開展之中。據悉，各國負責峰會籌備工作的代表本周一開始在布宜諾斯艾利斯開會，討論 G20 會議公報內容，但遲遲未能有結果。

關於公報內容的討論相當緊張，未來幾天內的討論結果存在非常高的不確定性，目前，各國代表之間較大的分歧主要集中在貿易和氣候變遷問題上。

美國總統川普對於氣候變遷議題持懷疑態度，同時採取貿易保護主義政策，以及更為孤立的外交政策立場。為得到美國方面的批准，各國或將在公報內容上稍作讓步。