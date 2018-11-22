川習會即將登場 中美官員卻在WTO會議上相互指責

川普與習近平即將會面，但美中的官員持續在國際會議中相互指責、互不相讓。WTO 週三 (21 日) 會議上，美方指中國利用世貿組織推行「非市場」政策，中國官員則說，是美國在藐視世界貿易規則。

之前因為美國對鋼鋁加課關稅，引來眾多貿易夥伴指責，並告上 WTO。週三的會議上，這些法律糾紛進入了正式裁定階段。美國副代表 Dennis Shea 在會上表示，正是因為中國的政策扭曲了市場，才造成大量產能過剩，尤其是在鋼鐵和鋁。

美國同時辯稱，WTO 應該駁回中國以及歐盟、加拿大、墨西哥、挪威、俄羅斯和土耳其等國提起的訴訟，因為世貿組織的規則，允許因國家安全考慮而採取例外行動。

但中方官員反駁，美國沒有提出合適的依據，僅僅是找理由掩飾自己違反 WTO 規則的行為。各國認為，川普課徵的鋼鋁關稅，是毫不掩飾的美國保護主義。

另一位美國官員則在會議上表示，美國不能容忍這種程度的「虛偽」。

美國也在 WTO 申訴，中國侵害美國的智慧財產。對此，中國代表官員表示，這種申訴本身缺乏可信度，中國完全遵守協議，而美國沒有，美國的聲明才是充滿虛偽。

會場之外，美國官員也持續抨撃中國在 WTO 的行為。白宮經濟顧問 Kevin Hassett 21 日接受英國《BBC》專訪，暗示可能可以研究將中國逐出 WTO。

他表示，中國作為 WTO 的一員，但行為不端，而 WTO 的處理令美國失望。

Hassett 說，美國通常能夠贏得提交給 WTO 的案件，但「需要 5 到 6 年」，那時損失早已造成。而且因為處罰過低，有些國家寧可受罰而違反規則，WTO 需要更好地處理這些國家。