楊香容：計畫趕不上變化，必懂你的職涯規劃

文．洪寶山

人生沒有目標，你的速度與時間就不具備任何意義。」職涯規劃師楊香容不僅在學界及職訓中心擔任職場輔導的角色，站在企業的角度，亦是人資管理顧問。產學融合之下，讓楊香容了解企業所需的人才，同時幫助不同層級的眾多求職者找到適合的職位。

贏在每一個轉折點 學以致用不再是唯一選擇

楊香容提出求職者在不同的求職階段會具備不同的內在條件，但脫離不了「知己知彼」這兩件事。第一「知己」，認識自己，知道自己的興趣及能力同時了解自我價值觀。其中，一種透過測量評鑑工具，讓分析具信度及效度。另一種牌卡工具，利用引導的方式，讓受測者在五十多張的牌卡中，依興趣挑選牌卡，從中發現自我。

第二「知彼」，認識外在環境，透視各個產業及大環境的影響，方能了解自己理想的工作職務。方法一，直接進入就業市場。方法二，多閱讀報章雜誌，認識產業資訊及接觸多元議題。求職者可以透過不同屬性的雜誌閱覽中，掌握對未來的方向及就業市場的認識。因為楊香容說，「根據研究顯示，在超商上架的雜誌有兩大特點，一、豐富話題量。二、商機創造量。」而各大媒體為了促進銷售量，往往會將封面主題依流行趨勢變化，吸引大眾的注視。能夠訓練自己透過媒體嗅察市場趨勢，較容易對職涯有所規劃。

此外，楊香容強調行行出狀元，個人興趣及能力又是不同的兩件事，但都撇不開「保持學習」的觀念。她建議社會大眾不單只針對興趣學習，而是拓展多種學習機會。過去曾有研究顯示，年薪三百萬與五十萬的工作者，差異就在「習慣」的不同。高薪者會利用免費或小額付費的資源學習新事物，用以結合人脈及創造多元的思考能力，還能互相交流、順應環境成為彼此的職涯導師。

因此，當有人跟她抱怨選錯系造成的職涯困擾時，楊香容反而鼓勵他們更該培養能因應環境而隨時解決、分析問題的能力。當今教育走向多元化的學習，許多資訊更是每三至四年就翻新一倍，學習觀念當然要有所創新。過去東方人總是說「人生要贏在起跑點」，所以父母從小就積極栽培兒女。然而，楊香容在職涯過程中的體悟是「要贏，就要贏在每一個轉折點。」條條大路通羅馬，「學以致用不再是唯一」。保持能自我規劃的能力才是最重要的。

決戰 30 秒 企業從「履歷」看出你的特質及未來

過去許多名人提出職涯規劃是無效的，楊香容反而持不同看法，「今天不必設定長遠的志向，但至少先了解未來兩三年能做什麼」。她加以舉例，就像在職場上，上司一旦設定目標，下屬就會盡其所能設法完成。人生規劃也是如此，先為自己定一個人生挑戰，接著設下短期目標隨時檢視。「千金難買早知道，萬金難買做得到。」完美的職涯規劃就是行動力與執行力的付出。

而求職者在應徵時，最常面對的第一道關卡就是「履歷」。個人所撰寫的履歷內容也是企業挑選人才的第一關鍵。楊香容提出兩個重要關鍵。第一點：「誠實」。履歷中所有學經歷是能被驗證的，必須陳述事實，不能造假。第二點：「積極」。楊香容提出，企業在初次篩選履歷時，平均只以三十到四十秒的時間來了解求職者的過去與未來規劃，重點常放在求職者的工作時間、經歷及成就。因此，履歷的用詞及敘述正向、完整度是非常重要的。

她特別舉出實例，一份法務助理的職務，企業若收到兩份履歷，一份寫著求職人的每項專長所學，但並無細說作用。另一份除了專長外還陳述能為此企業帶來的工作效益與幫助，在面試篩選上達到加分效果，後者的求職機會當然就大於前者，兩者差異就是能讓面試官立即了解求職者的內在條件。

再者，楊香容從十五年來擔任人資顧問的經驗中分析，企業體在看重人才的條件順序分為五大項。第一，工作態度與積極配合度。第二，團隊合作與專業分工力。第三，學習能力與可塑性，因為學習一旦停止就會被限制。第四，穩定性，除了工作、情緒穩定，亦包含同時處理多項事務及交出好成績。最後，專業能力與學經歷等。楊香容強調，「若要成為職場千里馬，態度跟意願是基本，而不在於學歷。」

中年自我設限 「態度與意願」才是轉職的困境

中年轉職真的希望渺茫嗎？楊香容分析，企業對於任用中年求職者的顧忌因素有兩點，一是工作態度，態度永遠高於表現能力。二是可塑性低，需重新熟悉及適應新企業文化及流程。若能改變以上態度，接受不同的想法，中年轉職就不是困難，反是成長的跳板。

為此，面對現今環境不佳的情況下，楊香容針對中年轉職提出以下自我評估的三個建議。一、想從事何種職務內容？認清自我的工作價值。二、為何想要轉職？了解離開現況的理由。三、如何解決當前困境？找出對策或與人商討。

中年轉職較容易遇上「摩擦性失業」狀況，即工作者會自認工作能力佳，不怕離職後的求職問題，原先預估第一個月休息，到第三個月就能重返職場，但人算不如天算，就業市場超出預期，有可能半年後才到職，打亂生活或經濟上的規劃，所以謹慎的考量以上三項才是最安全的。

楊香容提出某個中年轉職案例，一名四十八歲中年男子，在某知名企業擔任 IT 將近二十年，因外在環境影響遭公司資遣。但在求職期間，因科技技術的轉變，年輕人的學習力及專業度不比他遜色，加上從未有過管理經驗失去優勢，讓他過去三年求職不易，屢屢碰壁。幸好經過輔導協助後，在中部的小公司擔任相似職務，雖然薪資降低，但至少找到適合他的工作且穩住生活所需。

楊香容就此感嘆地說，台灣許多工作者終其一生地在工作本分上，並未依據外在環境隨時精進自己的條件及需求，也沒有其他計畫朝向目標邁進，當危機近在眼前就為時已晚。她強調，人都有自己職涯的期許，無論是短期「速成」下產生的成就感，或是未來長期的生涯規劃，都必須清楚知道自己在職場路上缺乏的能力。

「長期的生涯規劃，是要保持學習。」楊香容立志當「世代的橋樑」，為促進上一代與下一代彼此的「溝通」及「瞭解」，希望透過溝通提升台灣經濟力及產業成長，對她來說，這就是自我的未來目標。

來源：《理財周刊》 953 期

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