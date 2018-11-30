台股盤中—指數站穩9900點之上 力拚周線、月線同步翻紅

台股今 (30) 日早盤開高震盪，盤中在台積電衝高激勵下，指數一度拉高逾 70 點，惟隨後受台積電拉回至平盤附近震盪影響，指數漲幅收斂，盤面資金由矽晶圓輪動至 PCB 族群與 MOSFET 概念股，電子權值股以鴻海、南亞科領漲，台塑四寶等傳產權值股也扮演撐盤角色，帶動指數站穩 9900 點之上，力拚周線與月線同步翻紅，預估今日成交量 1170 億元。

台股今日開盤上漲 13.88 點，以 9899.24 點開出後一路走高，盤中最高點來到 9957.63 點；櫃買市場今日表現延續強勢態勢，股價開高走高，以 126.59 點開出後，盤中最高來到 127.48 點。

電子三雄部分，台積電今日早盤一度上漲逾 0.8% 後拉回，維持平盤上下震盪走勢，盤中下跌 0.22 %，力守站穩月線之上；股王大立光今日表現為三雄中最弱勢，股價開低走低，盤中失守 3500 元關卡，下挫 1.56%，跌破 5 日線；鴻海今日股價開高走高，為三雄中唯一站穩平盤之上的個股，盤中漲幅逾 1%。

PCB 族群今日股價表現強勢，瀚宇博大漲逾 4%，華通、欣興、嘉聯益、銘旺科、金像電均維持超過 2% 的漲幅，耀華、先豐、佳總也上漲超過 1.2%。

受惠供不應求情況可能持續至明年上半年，MOSFET 概念股近期股價續強，杰力大漲超過 5.5%，大中上漲近 4%，富鼎上漲超過 2%，尼克森漲幅也逾 1.5%。

以上市族群來看，電纜族群最為強勢，上漲超過 3%，其次為汽車族群，盤中維持平盤附近震盪的僅有運輸族群；櫃買市場以半導體族群最強勢，漲幅超過 1.5%，表現最弱勢的則為網通族群。

國泰證期分析師蔡明翰指出，櫃買指數 11 月以來均維持強勁走勢，今日表現仍較大盤強勢，顯示市場信心強勢格局沒有太大改變，且投信雖在大盤的操作上呈現中性，但在櫃買指數買超力道強勁，使中小型個股表現強勢，而在接近年底的操作時間來看，盤面佈局建議仍以技術面跌深後轉強，加上位階偏低的個股為主。

新台幣表現也是觀察後續能否轉強的指標，蔡明翰表示，美聯準會言論轉為鴿派，資金流對新興市場有利，帶動這 2 天新台幣呈現升值，惟周末川習會將登場，市場不確定性因素高，多空未明，若結果偏空，下周上半年大盤可能呈現拉回，但以近 10 年 12 月指數上漲機率 100% 來看，無論川習會結果偏多或偏空，下周都還是可以進行加碼動作。