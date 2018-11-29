對Fed主席不滿？大摩：川普無權直接開除鮑爾

美國總統川普曾多次抨擊聯準會 (Fed)，毫不掩飾他對 Fed 主席鮑爾的不滿；對此，摩根士丹利經濟學家認為，即使如此，川普也無權直接開除鮑爾。

川普日前再度對 Fed 開炮，稱 Fed 今年以來 3 度升息，是在傷害美國經濟，且他對自己去年提名鮑爾出任 Fed 主席一事，「一點都高興不起來」。

對於鮑爾是否可能飯碗不保，摩根士丹利首席美國經濟學家 Ellen Zentner 週四接受 CNBC 採訪時指出，若 Fed 主席涉及違法情事，國會可藉由投票等程序，解除其職務，但就當前情況而言，總統無權直接開除 Fed 主席。

CNBC 引述華盛頓郵報報導，依據法令規範，總統可基於特定原因，開除 Fed 主席，但「政策上的意見分岐」，並不屬於特定原因。

報導稱，美國歷史上，從未出現 Fed 主席遭總統開除的案例。

Zentner 強調，鮑爾的決策，不會受到政治力的干預。

Zentner 說，就算 Fed 明年暫停升息，也和川普的言論無關。

鮑爾週三於紐約經濟俱樂部發表演說時指出，美國經濟穩健成長，當前利率「略低於」中性利率；此說法，有別於他在 10 月份提到的「距離中性尚遠」。

市場認為，鮑爾言論隱含鴿派意味，週三美股收高，道瓊工業指數收漲 617.64 點 (2.5%)，至 25366.37 點；標普 500 指數收漲 61.61 點 (2.30%)，至 2743.78 點；那斯達克指數收漲 208.89 點 (2.95%)，至 7291.59 點。

但鮑爾也說，若以歷史標準來衡量，當前利率仍偏低，似乎意味著，Fed 將於 12 月再度升息。