「假投保、真理財」首例 中信金旗下台壽保遭金管會糾正處分

金管會保險局揭露，國內首宗「假投保、真理財」違規事件，認定中信金 (2891) 旗下台灣人壽有礙健全之虞，予以糾正處分，並透露已掌握業界類似違規情形，後續將開罰。此次開罰來自金檢過程發現，有一家公司以「留才」為由，為員工投保長天期利率變動型終身壽險，但要保人和受益人皆為公司法人，直至員工任職滿 15 年才能變更保單受益人，有違留才目的。



保險局認為，企業為員工投保利變壽險，變相將企業資金由存款利息轉為保單收益，若企業擅自解約保單獲利了解，員工權益便失去保障的意義，加上保費支出認列員工福利費用，企業能享稅負優惠，有違投保目的。



保險局強調，業界存在協助企業進行假投保真理財的現象，台灣人壽只是第一家，未來將陸續對其他保險公司開罰。



據瞭解，為防範企業有違投保目的，保險局已要求壽險公司訂定自律規範，要求壽險公司未來在承保時，應遵照核保程序評估合理性，並留存核保評估佐證文件和審查紀錄，予保險局後續查核。