〈中信金法說〉LINE Pay卡發卡量年底衝200萬張 回饋率是否再調尚未定案

中信 LINE Pay 聯名卡發行即將滿兩年，中信銀行預估發卡量可望在年底突破 200 萬張、簽帳金額衝破 3000 億元，中信金總經理吳一揆今 (12) 日表示，LINE Pay 聯名卡可以在兩年交出這樣的成績，是金融與社群科技成功結合的案例，至於 2% 的回饋率明年是否調整，他則不願多談。

中信銀行在 2016 年底推出 LINE Pay 聯名卡，靠著 3% 高回饋率在市場打響名號，今年回饋率則調降至 2%，但仍高於銀行可賺取的的 1.5% 手續費，媒體提問，LINE Pay 聯名卡明年會不會繼續調降回饋率，降低發卡成本？

吳一揆對此回應，坦言對於 LINE Pay 聯名卡回饋方案會不同的思考策略，有新方案再在跟外界說明，對於是否下修回饋率三緘其口。

中信金今天舉行第 3 季法說，媒體除了關切中信銀投資 LINE Bank 的策略與想法，也關心 LINE Pay 聯名卡的發卡狀況。

中信銀資深副總邱雅玲補充，LINE Pay 聯名卡 180 萬張，有一半是新卡戶與年輕人，透過發卡先把年輕客戶引進來，替銀行引進更多年輕新客群，因此從實體據點與獲客成本來看，LINE Pay 聯名卡對中信銀來說是「有貢獻的」。

吳一揆強調，中信銀現在的目標是，將信用卡客戶過去不常用的服務，轉換成 LINE Pay 卡的點數，讓卡友覺得信用卡實用，銀行再從消費者行為進行精準行銷。