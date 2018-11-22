〈美股13F報告〉神準！索羅斯Q3賣光臉書持股 大砍Netflix和高盛持股

投資巨鱷索羅斯 (George Soros) 最近又在投資上添 3 筆操作成功的紀錄。

索羅斯創立且擔任主席的 Soros Fund Management 今年第三季完全脫手臉書 (FB-US) 持股，同時也大砍 Netflix (NFLX-US) 和高盛 (GS-US) 的持股，這三家股票第四季迄今均大跌，週二臉書和高盛還收創新低，第四季這兩家跌幅分別為 20% 和 15%。Netflix 自 9 月以來跌幅已擴大至 29%。

臉書、Netflix、高盛股價走勢

靠拋售這些股票，索羅斯賺了一把。《巴倫》週刊估計，倘若索羅斯當時沒有拋售持股，第四季就可能實現約莫 1770 萬美元的虧損。

索羅斯的資產管理公司上週在向 SEC 呈交的文件中，揭露了這些投資異動，但拒絕為其交易發表評論。

然而，索羅斯公司賣光臉書持股，這一點不代表索羅斯沒有投資臉書，因為他還是能靠私人投資或其他工具來投資臉書，也不代表該公司自第四季起沒有買進臉書持股。

根據文件，在拋售臉書、Netflix 和高盛股票的同時， Soros Fund Management 也買進阿里巴巴 (BABA-US) 和美光 (MU-US) 股票，

截至第二季底，管理索羅斯家庭資金的 Soros Fund Management 擁有臉書 159200 股 (該公司第一季底並未持有臉書任何股票，因此全數為第二季新買進)，到了第三季底 ( 9 月底止) 又將臉書持股全數賣光。

臉書股價週二盤中低點達 126.85 美元，為 2017 年 1 月以降未見的低點。自當時之後，社會輿論對臉書的抨擊有增無減，尤其在《紐約時報》11 月 14 日報導之後更飽受批評。當時報導執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 和 Sheryl Sandberg 否認俄國力量透過網站干擾大選的說法，並設法將這些批評解讀為同業攻擊。

臉書已駁斥紐時報導，稱其內容不實，聲稱公司當時動作太慢，以致於無法察覺俄國勢力在臉書上干擾運作，以及其他濫用的行為。但是自 2016 年總統大選過後的 2 年間，我們已大量投資聘僱更多人力並改善更多技術，以提高服務的品質和安全度。

Soros Fund Management 在第三季底之前拋售臉書持股，也在《紐約時報》發佈該報導之前行動。

Soros Fund Management 第三季也出售了 Netflix 89% 持股即 106400 股，9 月底僅剩 13800 股，接著 10 月起 Netflix 股價開始走跌。

本月高盛股價因 1MDB 金融醜聞而崩跌，但在該醜聞案爆發前，Soros Fund Management 已經出售半數高盛持股，到 9 月底前該公司的高盛持股自 6 月底的 64814 股縮減為 28206 股。

中國網路巨擘阿里巴巴的 ADR 第三季下跌 11.2%，在第三季某個時點 Soros Fund Management 買進了 91200 股，但因為中美貿易站尚沒有結束的跡象，第四季迄今阿里巴巴股價又再下跌 11%。

Soros Fund Management 第三季也買進美光 490100 股，但一如阿里巴巴，美光第三季收低近 14%，第四季迄今因需求前景持續惡化，持續走跌近 20%。

倘若 Soros Fund Management 仍持續保有阿里巴巴和美光持股，那麼今年第四季迄今，帳面損失合計約 620 萬美元。