〈川湖法說〉明年雙動能推升 營運估將優於今年

滑軌、導軌大廠川湖 (2059-TW) 今 (29) 日召開法說會，總經理林淑珍表示，明年受惠高階廚具滑軌新品開始出貨、新一代伺服器平台推出帶動需求，樂觀看待明年營運優於今年。

林淑珍指出，目前全球高級廚具市場整體是市值上看 35 億美元，目前川湖市佔率不到 1%，還有很大的成長空間，在高階廚具新品出貨下，有助提升市占率，帶動營運成長。

此外，在電子領域應用方面，川湖的產品可應用在伺服器、資料中心、不斷電系統等設備上，隨英特爾可望於明年上半年推出新一代伺服器 Whiteley，也可望帶動川湖產品需求增加。

他進一步指出，伺服器每一代產品應用不太一樣，需針對不同的要求、安規打造客製化的產品，這也成為其他業者進入市場的障礙門檻。

不過他也點出影響公司營運的 2 大因子，一是美元匯率，他指出，目前公司營收 8 成用美金計價，加上擁有美金資產，美元匯率波動將成關鍵，另一個因素則是原料鋼材價格，他認為，中鋼 (2002-TW) 明年首季盤價開平低盤，將有助減輕原料壓力。

川湖今年前 10 月營收 36.73 億元，年增 10.1%，其中前 3 季營收 32.55 億元，年增 6.3%，毛利率 52.6%，年減 1.2 個百分點，稅後純益 12.9 億元，年增 119%，每股純益 13.53 元。