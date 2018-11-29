三大法人土洋對作 共賣超25.25億元 群創獲外資連6買

台股今 (29) 日早盤大漲百點並衝破萬點，盤中獲利了結賣壓出籠，尾盤受到電子權值股與金融股出現明顯壓盤影響，指數漲幅大幅收斂，終場僅小漲 1.05 點，以今日最低點 9885.36 點作收。三大法人部分，投信買超 5.12 億元，自營商賣超 13.50 億元，外資及陸資賣超 16.87 億元，共賣超 25.25 億元。其中，群創已獲外資連 6 買，近 6 日外資已買超逾 4.6 萬張。

台指期部分，外資減持多單 1274 口，多單未平倉口數降至 41089 口；投信回補空單 111 口，空單未平倉口減至 27732 口；自營商增持空單 913 口，空單未平倉口數增至 504 口。

外資今日買超上萬張的個股僅群創，資金火力集中在電子股，獲外資買超上千張的電子股包括友達、台達電、台積電、光寶科、緯創、臻鼎 - KY、瑞儀、瑞昱、智易、義隆、宏達電、智邦、錸德、華新科、達運；金融股包括新光金、元大金、上海商銀、開發金、第一金；傳產股為中鋼、長榮航、大同、台灣高鐵、中華電、台塑、豐泰、日勝生、中工。

外資買超第 1 名為群創、買超 10292 張，第 2 名新光金、買超 8211 張，第 3 名中鋼、買超 5733 張，第 4 名友達、買超 4455 張，第 5 名台達電、買超 4213 張，第 6 名台積電、買超 4159 張，第 7 名光寶科、買超 3934 張，第 8 名長榮航、買超 3561 張，第 9 名元大金、買超 3418 張，第 10 名緯創、買超 2999 張。

外資賣超第 1 名聯電、賣超 9091 張，第 2 名鴻海、賣超 8736 張，第 3 名富邦金、賣超 8154 張，第 4 名中石化、賣超 7791 張，第 5 名國泰金、賣超 6955 張，第 6 名國喬、賣超 5395 張，第 7 名亞泥、賣超 4740 張，第 8 名技嘉、賣超 4232 張，第 9 名元大 S&P 原油正 2 、賣超 3938 張，第 10 名旺宏、賣超 3489 張。

投信買超第 1 名南電、買超 4433 張，第 2 名欣興、買超 3107 張，第 3 名華航、買超 2729 張，第 4 名鴻海、買超 2667 張，第 5 名中美晶、買超 2505 張；投信賣超第 1 名兆豐金、賣超 13791 張，第 2 名臺企銀、賣超 8082 張，第 3 名中鋼、賣超 4476 張，第 4 名台灣高鐵、賣超 3060 張，第 5 名中華電、賣超 2087 張。

自營商買超第 1 名為國泰臺灣加權反 1、買超 2561 張，第 2 名元大 S&P 原油反 1、買超 2528 張，第 3 名旺宏、買超 2327 張，第 4 名錸德、買超 1380 張，第 5 名元大 S&P 黃金正 2、買超 1300 張；自營商賣超第 1 名元大台灣 50 反 1、賣超 40770 張，第 2 名元大 S&P 原油正 2、賣超 21332 張，第 3 名元大滬深 300 正 2、賣超 12829 張，第 4 名國泰中國 A50 正 2、賣超 5759 張，第 5 名元大 S&P 石油、賣超 5039 張。

法人指出，今日台股短線急漲，萬點得而復失，面臨股價高檔後的出脫賣壓，短線上攻萬點壓力不輕，惟量能已擴增，指數整理後續上攻的機會仍在。明 (30) 日適逢 MSCI 指數季度調整，將是攸關台股短線表現的關鍵，影響後市是否維持萬點區間橫盤整理格局。