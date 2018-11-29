撙節開支成效顯現 中南部四縣市脫離債務預警名單

地方政府積極撙節開支效果逐漸顯現，財政部今 (29) 日公布「民國 106 年度各級政府公債審定決算數統計」，去年遭列管的 5 個縣市名單，只剩新竹縣仍在「預警名單」，至於南投縣、雲林縣、嘉義縣與屏東縣則已脫離預警名單。

國庫署副署長顏春蘭表示，新竹縣仍在預警名單中，但因積極開源節流，因此償債金額高於行政院核定數；至於南投縣雖已脫離預警標準，但仍「主動」要求財政部加強管理，顯示地方政府為了改善債務問題態度與作為都相當積極。

此外，宜蘭縣原本預定在民國 110 年才能脫離債務超限名單，顏春蘭表示，宜蘭縣從民國 100 年 1 月債務超限以來，已經償還 33.97 億元，長債比率降至 50%，財政部評估，宜蘭縣今年有機會脫離債務超限的「超強度管理」名單。

根據財政部統計，長期 (1 年以上) 債務未償餘額，各級政府合計共新台幣 6.21 兆，占前 3 年度 GDP 平均數比率為 37.26%，低於法定債限 50%。

其中，中央政府長債未償餘額 5.35 兆，債務比率 32.14%，也低於法定債限 40.6%。

至於地方政府部分，去年六都長債未償餘額合計 6,975 億元，債務比率 4.18%，年減 0.24%，低於法定債限 7.65%；縣市政府合計 1,558 億元，債務比率 0.93%，較前年減少 0.06%。