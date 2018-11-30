台股盤前─川習會前市場陷觀望 靠中小型股引領作帳行情

台股加權指數昨 (29) 日開高一度收復萬點關卡，但隨後震盪走低，終場僅以小漲 1.05 點作收，收在 9885.35 點，今 (30) 日開盤前，可觀察到美股回弱，日韓股則是小漲開出，法人認為，短線大盤漲多拉回，震盪休息無須過於擔憂，由於川習會在即，預料今日盤面將持續觀望整理，不過，櫃買指數昨日走出自己的路終場大漲 1%，中小型個股的各自表現仍可期待，甚至引領 12 月的法人作帳行情。

三大法人昨合計賣超 25.25 億元，其中，外資賣超 16.87 億元，自營商賣超 13.51 億元，僅投信買超 5.13 億元。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2184 口至 12853 口，其中，外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 1274 口至 41089 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1552 口至 12431 口。

由於著名反中鷹派美國白宮貿易顧問 Peter Navarro 證實將出席周六川習會晚宴，引發市場對貿易戰憂心擴大，美股昨轉跌，道瓊指數下跌 27.59 點或 0.11%，收 25338.84 點；S&P500 指數下跌 5.99 點或 0.22%，收 2737.80 點；那斯達克指數下跌 18.51 點或 0.25%，收 7273.08 點；費城半導體指數下跌 10.02 點或 0.81%，收 1221.43 點。

蘋果和高通的專利與侵權訴訟露出曙光，高通執行長莫蘭科夫接受外媒專訪時釋出善意，希望重新與蘋果合作，此將有助高通增加對台積電投片，但對想打入蘋果供應鏈的聯發科而言，挑戰將更大。

經濟部昨公布明年再生能源躉購費率草案，其中離岸風電價格降幅達 12.71%，讓風電開發商跳腳，恐會影響外資最終投資決定。

市場傳出華碩針對 AI 和雲端事業組織將裁員，高達 50-70% 人力，華碩昨日反駁此項消息，且表示不再做無謂討論或回應。

台勝科和客戶敲定明年第 1 季矽晶圓報價續漲，8 吋漲幅大於 12 吋，但漲幅不透露，台勝科強調明年矽晶圓仍供不應求，產業仍是健康的一年。

整體來看，法人說明，台股昨量能過大至近 1 個月來糕點，顯示賣壓釋出，但同時也表示市場信心回溫，短線震盪暫無需過於擔憂。