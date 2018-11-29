迎廣攻雲端伺服器系統組裝市場 明年業績添動能 美中貿易戰迎轉單

機殼廠迎廣 (6117) 受到原物料漲價缺貨以及美中貿易戰等因素影響，前三季持續虧損。不過，因應轉型，該公司在桃園本廠二樓增設系統組裝產線，上月完成，可望對明年業績有所挹注，此外，今年也切入風扇領域，主攻電競 DIY 市場。此外，迎廣去年處分中國大陸廠房，獲利約 8 億元，目前生產線全數轉回台灣，除了南上路總部本廠之外，另有南上廠區目前專責生產工業電腦、伺服器等產品線，長興路工廠則以電競 PC、電源供應器等 DIY 零售市場。因美中貿易戰開打，去年處分大陸廠的迎廣幸運不受影響，反而有機會迎接轉單，評估真正的轉單效益可望從明年 25% 關稅起跑發酵。



該公司第三季營收為 4.4 億元，較第二季與同期均下滑，單季本業持續虧損 0.67 億元，每股虧損 0.39 元。累計今年前三季營收為 14.49 億元，較同期略增，每股虧損為 1.35 元。



迎廣週四 (29 日) 召開法說會指出，前三季虧損主因為被動元件等原料價格上漲，侵蝕毛利率，加上中美貿易戰令客戶下單有縮手的情況所致。而因應轉型，該公司近年從消費 PC 的 DIY 市場轉型雲端伺服器機殼市場，目前業績占比逾 10%，亦切入伺服器系統組裝業務。



該公司表示，目前伺服器系統組裝業務仍處於來料加工階段，僅賺取加工費，因此，該公司上月在本廠二樓完成系統組裝生產線，將在 DIY 市場推出伺服器整機，以擴大業績規模，預計明年可望有明顯貢獻。此外，今年也在 DIY 市場推出風扇產品，攻取電競商機。



迎廣指出，迎廣除傳統的 DIY 實體通路外，近年也積極佈局電商通路，去年已成功打入美國電商巨擘亞馬遜 (Amazon) 與新蛋集團 (Newegg) 等主流電商，在中國大陸也與京東與阿里巴巴旗下的天貓合作，未來伺服器系統也將透過這些電商通路銷售，擴大業績來源。