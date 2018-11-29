歐股盤前─鮑爾言論激勵美股大漲 歐洲Stoxx 50期指跌逾0.3%

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾日前表示，目前利率「略低於」中性利率，外界解讀，Fed 升息週期可能已近尾聲，樂觀情緒激勵美股大漲；今 (29) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 期指跌逾 0.3%。

台北時間週四下午 3 點 22 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.34%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.37%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.32%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.32%。

市場認為，鮑爾言論隱含鴿派意味，週三美股收高，道瓊工業指數收漲 617.64 點 (2.5%)，至 25366.37 點；標普 500 指數收漲 61.61 點 (2.30%)，至 2743.78 點；那斯達克指數收漲 208.89 點 (2.95%)，至 7291.59 點。

週二亞股漲跌互見，截至發稿，上證綜指下跌 1.32%，深證成指下跌 2.06%；南韓 Kospi 指數上漲 0.28%，日經 225 指數上漲 0.39 %；台股小漲 1.05 點，至 9885.36 點。

鮑爾週三於紐約經濟俱樂部發表演說時指出，美國經濟穩健成長，當前利率「略低於」中性利率；此說法，有別於他在 10 月份提到的「距離中性尚遠」。

Fed 於 9 月提出的中性利率預估區間，為 2.5% 至 3.5%；9 月升息後，聯邦資金目標利率區間，來到 2.0% 至 2.25%，接近中性利率預估範圍。

但鮑爾也說，若以歷史標準來衡量，當前利率仍偏低，似乎意味著，Fed 將於 12 月再度升息。

美國總統川普日前再度抨擊 Fed，稱 Fed 今年以來 3 度升息，是在傷害美國經濟。

川普對於自己去年提名鮑爾出任 Fed 主席一事，「一點高興的感覺都沒有」。