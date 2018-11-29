北醫大攜手宏達電旗下DeepQ 跨界成立全球首間VR解剖學教室

宏達電 (2498-TW) 今 (29) 日宣布，旗下健康醫療事業部 DeepQ 團隊，與臺北醫學大學跨界合作，攜手成立全球首間最大規模 VR(虛擬實境) 解剖學教室，建置 10 組 VR 頭戴式顯示器 VIVE Pro、及 VR 解剖教學軟體，臺北醫學大學解剖學教師團隊未來將會開發更多 VR 教案，甚至延伸至國小、國中、高中開設的醫學營。

宏達電表示，此次旗下健康醫療事業部 DeepQ 團隊與臺北醫學大學展開跨界合作，成立全球首間最大規模 VR(虛擬實境) 解剖學教室，建置 10 組 VR 頭戴式顯示器 VIVE Pro、及 VR 解剖教學軟體，除可以單人自主學習外，更可多人連線，同時進入同一個虛擬實境空間中，聽老師講說解剖構造，以科技虛實整合原本實體解剖課程，也突破學生學習立體解剖空間的瓶頸。

宏達電指出，臺北醫學大學解剖學教室中，每組學生的解剖台旁，皆搭配 VR 設備，學生可戴著 VR 頭盔 VIVE Pro，從不同視角觀看過去 2D 很難理解的 3D 空間結構及部位，同時也能在解剖前、解剖中及解剖後自主學習，透過 VR 在虛擬立體空間中環繞、拆解，甚至穿越人體構造，直接感受各組織器官間的相對位置，再結合大體解剖的實驗課程，達到虛實整合的整體學習效果。

VR 解剖教學軟體透過 VR 創造獨特的沉浸式學習環境，且多人連線時，最多可支援 300 人同時上線，可在 VR 環境中拆解、旋轉超過 4000 多個身體結構。除靜態 VR 人體部位模型之外，VR 解剖教學軟體也有動態解剖模型，從肌肉的伸展與收縮、心臟栩栩如生在眼前跳動，甚至是心臟瓣膜的開閉方式，都清晰可見。

HTC 健康醫療事業部總經理張智威表示，VR 技術實現醫學解剖學的立體可視化，帶來全新的教學方式，將徹底改變教育及加速學習，很高興看到醫學 VR 在醫學教育跟臨床應用上，未來將能實際幫助到更多學生、老師、臨床醫護人員及病患。

宏達電透露，未來臺北醫學大學解剖學教師團隊，將會開發更多 VR 教案，可應用於預習、課堂中及複習，讓學生從被動到主動式快樂學習，翻轉解剖學教育，也會將 VR 教案延伸到進修推廣部的解剖課程學分班、高階智慧醫療 EMBA，甚至國小、國中、高中開設的醫學營，讓大家都能有更有效地學習解剖。