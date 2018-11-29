富邦媒《線上資訊戰》開跑 檔期業績有望較平日增兩倍

2018 年資訊月於本周隆重登場，富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網看準此波 3C 商機，《線上資訊戰》首波活動主打筆電及其周邊商品，預估活動檔期業績較平日成長 2 倍，將為 momo 購物網《線上資訊戰》首波活動奪得亮眼成績。全球電子競技熱潮持續升溫，在知名遊戲與賽事的帶動下為電競買氣迎來一道新曙光。momo 購物網積極與品牌大廠深度合作，鎖定電競族、學生族、上班族三大族群，並攜手 ASUS 華碩、acer 宏碁、MSI 微星、DELL 戴爾、Intel 英特爾、SEAGATE 希捷、SP 廣穎等品牌大廠共襄盛舉。



富邦媒第三季網路購物營收占比為 84.8%，其中，占比最高的產品種類為 3C 家電，占比達 38.6%，成為營收成長的主要動能。其餘商品銷售比例則為居家生活 26.9%、美妝保健 17.3%、流行精品 12.0%、健康休閒 5.2%。



Ｍomo 購物網《線上資訊戰》共有三波促銷活動，首波多款筆電搶先機，第二波活動將主打手機，第三波則是鎖定相機，富邦媒看好，在三波活動助攻下，有助將 momo 購物網《線上資訊戰》買氣推向最高峰。