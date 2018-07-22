蘋果AirPods 四大優勢叱吒無線耳機市場

蘋果 2016 年推出無線藍牙耳機 AirPods，至今 Andorid 系統未能推出與之抗衡產品，外媒認為，AirPods 的內置晶片、軟硬體單一生態、高單價以及 iCloud 串聯所有蘋果產品，是蘋果 AirPods 叱吒無線耳機市場，大贏非蘋陣營的主因。

蘋果 2016 年隨著 iPhone 7 發表了新的藍牙耳機 AirPods，高單價的配件，經過兩年卻仍然經得起市場考驗，外國媒體形容，這是蘋果發表以來最成功的配件。分析師郭明錤曾經預估，2018 年 AirPods 銷量將翻倍成長，出貨量將達 2800 萬組。

而從蘋果今年公布的財報，或許也可以窺見一二，外媒指出，蘋果的其他類別產品從 2017 年第 2 季到今年 第 2 季，5 個季度營收年增率大部分都在 30% 以上，而相關數字在 AirPods 發表前，年增率都是負成長，可以看見 AirPods 帶來的驚人威力。

蘋果創辦人賈伯斯自研發 Mac 第一代產品開始，就認為軟體跟硬體互相量身訂作，彼此搭配才是最好的產品。蘋果的無線耳機 AirPods 在軟體上有更大的自主權，外媒認為，這造就了蘋果 AirPods 發表後，都還未能看見 Andriod 系統有強力產品與之抗衡的主因。

外媒認為，蘋果 AirPods 優勢有四大原因，包含內置的 W1 晶片、軟體開發助長功能創新、售價支持蘋果持續研發、及蘋果的 iCloud 串聯使用者所有產品，成現有蘋果用戶購買 AirPods 的最大理由。

各大廠正如火如荼發展語音助理的同時，AirPods 就像是蘋果偷偷埋下的一顆種子，外媒日前報導，蘋果計劃 2019 年將推出一款新型 HomePod 智慧音響，及媲美錄音室品質的高端 AirPods 耳機，目前版本的 AirPods 耳機將在今年底推出更新。