友銓收購電商美而快三成股權 成為明年營運成長新動能

今年 5 月被電商業者收購的 PCB 廠友銓電子 (5321) 宣布董事會決議，通過向董事廖承豪購買旗下電商公司「美而快」近 3 成股權；公司提到，目前營運基本盤雖取自 PCB，但長線成長動能則取自電商業務。友銓原先是軟板廠，今年 5 月被電子商務網路服飾品牌業者廖承豪與藤美資本管理顧問公司公開收購，當時總計被購入 61.81% 股權，爾後，友銓正式跨足電商業務，但至今，友銓有九成業績還是取自 PCB 領域，僅有一成營收來自電商業務的貢獻。



以電商業務來說，截至今年 7 月為止，友銓共收購四個電商品牌，並自今年 8 日 3 日開始認列營收，而今早友銓宣布，董事會決議通過向董事廖承豪購買旗下電商「美而快」近 3 成股權，總交易額為 1.75 億元，美而快旗下共有 PAZZO 及 MEIER.Q 等網路服飾品牌。



友銓提到，透過本次的收購，可擴大營運範疇，期以具備多熱銷品牌服飾方式經營，創造更高之經營績效，提升集團整體績效表現，電商業務的貢獻，會自今年第四季起較為顯著，並成為明年業績成長主要動能。