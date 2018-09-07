燿華8月營收創7個月來新高 蘋果AirPods板出貨加溫中

燿華 (2367-TW) 今 (7) 日盤前公布 8 月營收為 18.09 億元，創 7 個月來新高，月增 6.38%，年增率 23.97%，法人預估，燿華的蘋果 AirPods 軟硬結合板與汽車板維持穩定，9 月營收仍有成長空間；累計前 8 月合併營收 125.06 億元，較去年同期成長 21.18%。

燿華從供應 iPhone 手機電源軟硬結合板生產，改為生產蘋果無線耳機 AirPods 軟硬結合，考量除本身產能配置，主要還是看好 AirPods 市場的高速成長潛能，且該產品今年又有改版，新料號的新訂單將有較佳的利潤空間。

燿華強調，今年不做蘋果 iPhone 電源用軟硬結板，但在蘋果筆電、平板等產品電池用軟硬結合板，仍持續維持其供應商的地位。燿華上半年營收為 89.97 億元，毛利率 12.15%，年增 2.3 個百分點，稅後純益為 1.46 億元，每股純益為 0.24 元。

就已公布的蘋果供應鏈個股來看，各家營收月增率維持在 10% 以內的水準，大立光 (3008-TW) 8 月營收月增 3.34%，可成 (2474-TW) 8 月營收月增 11.3%，GIS-KY(6456-TW) 8 月營收月增 9.79%，TPK-KY(3673-TW) 8 月營收月成長 24.37%，華通 (2313-TW)8 月營收月增 9.41%，燿華 8 月營收月增 6.38%。