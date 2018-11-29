宇峻資訊月福袋挹注業績 股價開高大漲一度攻頂

宇峻 (3546) 今年旗下遊戲包括《三國群英傳 - 霸王之業》、《英雄傳說：星之軌跡》、《神州》祭出各種超值福袋在昨天登場的資訊月銷售，由於往年福袋銷售為宇峻帶來千萬元以上營收挹注，預估今年也可望進一步推升第四季業績，今天股價開高走高，盤中攻上漲停。宇峻指出，今年的福袋銷售包括與智冠 (5478) 旗下遊戲新幹線合作推出超人氣遊戲《三國群英傳 Online》「2018 資訊月幻想群英福袋卡」；《三國群英傳 2.5O nline》再戰群英福袋卡；《天使之戀 2 Online》將在資訊展期間推出「2018 資訊月永生試煉福袋卡」；《武林同萌傳 Online》推出「真元陣法包」；《神州 Online》新星超世紀福袋卡以及單機遊戲《幻想三國誌 5》平裝版特售。



宇峻第四季有資訊月推福袋，單季營收可望優於第三季，不過因單季行銷費用較多，獲利力拼第三季，法人估，宇峻今年全年每股盈餘約達 4.8 元，甚至上看 5 元，明年業績可望比今年好。