宇峻Q4起陸續推6款新作 法人估今年每股純益上看5元

遊戲研發商宇峻奧汀 (3546-TW) 今 (16) 日召開法說，宇峻表示，第 4 季起至明年第 3 季將有 6 款新作上線，由本月底在台港澳新馬泰上線的知名 IP 手遊《星之軌跡》打頭陣，明年首季起將以《星之軌跡》與《七大罪》2 款新作，成為推動日本市場發展的重要動能。法人預估，第 4 季在《星之軌跡》上線帶動下，全年每股純益可望上看 5 元。

宇峻今年第 3 季稅後純益 2913.4 萬元，季減 56%，年減約 3%，每股純益 0.71 元；前 3 季稅後純益 1.67 億元，每股純益 4.06 元。宇峻表示，第 3 季營收與獲利表現較第 2 季衰退，主要是受到新款遊戲上線表現不如預期，加上中國版號審批還未開放，使遊戲在中國市場上線時程遞延，轉而在台港澳市場先行上線。

展望後市，宇峻第 4 季至明年第 3 季，將有 6 款新作推出。宇峻指出，11 月 23 日將有日系知名 IP 手遊《星之軌跡》在台港澳新馬泰上線，盼能在明年首季在日本上市；休閒娛樂新作《寶島娛樂城》最快將於 12 月中旬，在台港澳與東南亞等地區上市；代理中國研發商的手遊《馭天下》預計 12 月下旬測試，明年首季營運。

知名日系 IP 手遊《伊蘇》 也預計 12 月進行測試，明年上半年正式營運；知名模型與動畫 IP 手遊《七大罪》，將於明年第 2 季在日本與台港澳上線；而宇峻知名 IP 代表作所推出的單機版《三國群英傳 8》則預計明年第 3 季上市。其中，《星之軌跡》與《七大罪》將成為宇峻明年拓展日本市場營運發展的重要動能。

法人指出，由於第 4 季起已有《星之軌跡》上線，該款遊戲預先登錄人數達 30 萬人次，表現相當不錯，有助宇峻第 4 季營運回溫上攻，預估全年每股純益可望上看 5 元。

對於中國官方停止版號審批的產業現況，宇峻表示，先前宇峻遊戲大多先在中國上線後，間隔 1 至 2 個月，才在其他地區上線，但受到審批延宕影響，近期遊戲已不再等待中國市場版號審批，先行在其他市場上線，而這項政策可淘汰不具競爭力的廠商，中國就有不少小廠退出市場，因此對宇峻這類具研發實力的公司來說，其實是短空長多。

為因應產業所面臨的挑戰，宇峻表示，未來將會持續強化研發實力，並圍繞 IP 為中心，將 IP 價值擴充到直播、動漫、文學或影視等其他產業，此外，也會與海外頂尖開發商合作海外發行，除將 IP 授權中國研發商外，也與日本廠商合作開發，雙方共同開拓當地市場。