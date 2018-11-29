行車紀錄器＋車聯網貢獻 神達數位成立首年即獲利 明年雙位數成長

神達 (3706) 旗下的神達數位今年初才由神達行動通訊事業群分割獨立，因行車紀錄器市場高成長，加上車聯網業務佈局收割，第一年即已實現轉虧為盈，公司內部預估，因不受美中貿易戰影響，神達數位樂觀明年可望有兩位數的成長率。根據神達財報，神達數位首季仍小虧 560 餘萬元，第二季即轉虧為盈，賺逾千萬元，累計上半年獲利逾 722 萬元，第三季進入傳統旺季，獲利大躍進，累計前三季盈餘約 5 千萬元。



神達數位在前身神達行動通訊事業群的時期，以發展可攜式導航裝置 (PND) 為主，並併購歐洲 Navman 與美國麥哲倫(Magellan)，不料 PND 市場被智慧型手機大幅取代，市場量能大減，因此近年積極轉型，硬體方面導入高成長的行車紀錄器，並發展車聯網軟體市場。



神達數位總經理張樂群指出，PND 市場萎縮，過去最高 700 萬台的年出貨量，現在已經不到 1/20，對業績佔比極低，近兩年的業務成長主要仰賴行車紀錄器的高成長，尤其旗下 Mio 品牌在亞太、歐洲市佔取得領導地位，加上近兩年日本行車紀錄器市場在一項重大車禍因有行車紀錄器輔助而順利破案之後，帶動日本駕駛人採用潮，市場有起飛之勢。



他表示，今年神達數位的行車紀錄器業務在台、日都有很大的斬獲，業務拓展順利，而歐洲市場仍以 Navman 主導轉型發展，也有相當貢獻，美國市場則以麥哲倫切入車聯網市場，今年在速霸陸於北美地區全車系導入其車聯網系統之後，也加入了貢獻獲利的行列。



展望明年，預期神達數位仍可望維持今年雙位數的成長力道，並且針對車載設備會大舉投入研發量能，為 2020 年以後的成長做準備。關於美中貿易戰，張樂群表示，因為神達數位美國業務佔比極低，因此不受衝擊，中國大陸市場則因價格競爭過激，因此也很少。



不過，據了解，近年積極發展的車聯網業務，將逐漸從家用汽車市場導入商用車市場，強化車隊管理業務，主要是因為家用車市場蘋果 iPhone 的 CarPlay 市佔擴大，面臨較大壓力。