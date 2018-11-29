美國施壓之下 英德兩國也開始對華為「提防」起來

作為全球最大電信設備供應商，華為一直被視為 5G 網路領跑企業，並在英德兩國進行了大規模的 5G 測試。但在美國代表團本月訪歐之後，這兩個國家卻開始對華為起了防備之心。

11 月 29 日周四，英國《金融時報》引述官員表示，美方向英德傳遞的明確資訊是，英國和德國作為美國的關鍵盟友，必須在線上通信領域保障各自電信網路和供應鏈的安全。由此，英德政府對華為的態度都越來越謹慎。

上述媒體報導，德國官員稱，儘管現在說德國政府會否禁止這家中國公司參與該國 5G 網路建設還為時過早，但包括外交部和內政部在內的政府部門擔憂確實在加深。

英國方面則表示，完全禁止華為向英國供應商提供 5G 設備或將其從現有電信網路中移除的可能性不大，但政府發出的資訊已經很明確了。

一位英國前情報人員直言，

政府正在試圖讓華為「減速」，以便市場上的其他企業能夠迎頭趕上。

如果我是政府一員，我現在就會果斷給華為補上一刀了。

目前來看，華為 5G 技術走出國門之路重重受阻。

今年 8 月，澳洲成為第一個明確禁止華為提供 5G 技術的國家。該國政府在一份聲明中稱，任何「可能受到外國政府幹預、與澳洲法律衝突」的公司參與網路建設，都存在太多風險。

上周四，《華爾街日報》曾援引知情人士稱，美國正試圖動員盟友避免採購華為設備，針對部分大量使用華為設備的國家，包括德國、義大利和日本，美國官員已與當地相關部門接觸，告知他們美方認為使用華為設備存在網路安全風險。報導還稱，對於棄用中國設備的國家，美國在考慮對他們的電信業發展增加資金支持。

周三，新西蘭則成為繼澳洲之後第二個以國家安全風險為由禁止國內電信營運商使用華為 5G 技術設備的國家。

路透社引述新西蘭電信公司 Spark New Zealand 聲明稱，新西蘭政府的決定意味著，Spark 將無法執行使用華為設備建設 5G 網路的提案。

對此，中國外交部發言人耿爽在例行記者會上回應稱，對此嚴重關切，希望新方為中國企業在新營運提供公平競爭環境。

華為方面則向全天候科技回應表示，「華為是全球領先的電信網路供應商，一直致力於開發可信、安全的產品和解決方案。華為的 5G 產品已經在全球營運商規模部署，我們有信心能為客戶提供創新、可信、安全的 5G 產品。」