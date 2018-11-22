LINE發表區塊鏈技術平台「LINK Chain」 宣布對外開放AI技術

LINE 在日本東京舉行的 LINE 年度開發者大會 (LINE Developer Day) 上，正式發表區塊鏈技術平台「LINK Chain」，計畫明年春季起，陸續開放給合作夥伴與外部開發者目前 LINE 已運用在服務中的人工智慧技術，讓更多服務提供者可以運用這個平台所提供的技術，打造更多 dApp 去中心化服務。

為實現「LINE 代幣經濟」，LINE 發表以服務為導向的區塊鏈技術平台「LINK Chain」，計畫將在 2019 年春季起，陸續開放給合作夥伴與外部開發者目前 LINE 已運用在服務中的人工智慧技術，讓更多服務提供者可以運用這個平台所提供的技術，來打造更多 dApp 去中心化服務。

LINE 指出，透過「LINK Chain」平台所提供的區塊鏈技術來開發服務，對開發者與用戶的好處就是「透明」與「安全」，由於目前用戶使用各種網路服務，都需要簽訂許多條款，而因為使用服務獲得的各種回饋，其背後機制如何運作也很難得知，開發者若想打造獎勵用戶的回饋機制，開發系統上也有難度，若運用區塊鏈技術，資安問題沒處理好也會相當棘手。

LINE 表示，開發者將可以利用 LINK Chain 平台所提供的區塊鏈技術，用「LINK Framework」串接自己打造的 dApp 去中心化服務，獲得更好的用戶回饋，進而大幅提升服務品質，創造健康正向的循環，這就是 LINE 希望創造的互惠生態圈。

在 LINE 一年一度的科技盛會「LINE 年度開發者大會 (LINE DEVELOPER DAY 2018)」中，LINE 技術長朴懿彬以「Next LINE」來定調 LINE 在技術上的發展願景，人工智慧、區塊鏈、金融科技三大領域的相關技術，將扮演舉足輕重的角色。此外，會中也正式發表區塊鏈技術平台「LINK Chain」，