新聞

LINE發表區塊鏈技術平台「LINK Chain」 宣布對外開放AI技術

LINE 年度開發者大會(LINE DEVELOPER DAY 2018)。(圖：LINE提供)
LINE 年度開發者大會(LINE DEVELOPER DAY 2018)。(圖：LINE提供)

LINE 在日本東京舉行的 LINE 年度開發者大會 (LINE Developer Day) 上，正式發表區塊鏈技術平台「LINK Chain」，計畫明年春季起，陸續開放給合作夥伴與外部開發者目前 LINE 已運用在服務中的人工智慧技術，讓更多服務提供者可以運用這個平台所提供的技術，打造更多 dApp 去中心化服務。

為實現「LINE 代幣經濟」，LINE 發表以服務為導向的區塊鏈技術平台「LINK Chain」，計畫將在 2019 年春季起，陸續開放給合作夥伴與外部開發者目前 LINE 已運用在服務中的人工智慧技術，讓更多服務提供者可以運用這個平台所提供的技術，來打造更多 dApp 去中心化服務。

LINE 指出，透過「LINK Chain」平台所提供的區塊鏈技術來開發服務，對開發者與用戶的好處就是「透明」與「安全」，由於目前用戶使用各種網路服務，都需要簽訂許多條款，而因為使用服務獲得的各種回饋，其背後機制如何運作也很難得知，開發者若想打造獎勵用戶的回饋機制，開發系統上也有難度，若運用區塊鏈技術，資安問題沒處理好也會相當棘手。

LINE 表示，開發者將可以利用 LINK Chain 平台所提供的區塊鏈技術，用「LINK Framework」串接自己打造的 dApp 去中心化服務，獲得更好的用戶回饋，進而大幅提升服務品質，創造健康正向的循環，這就是 LINE 希望創造的互惠生態圈。

在 LINE 一年一度的科技盛會「LINE 年度開發者大會 (LINE DEVELOPER DAY 2018)」中，LINE 技術長朴懿彬以「Next LINE」來定調 LINE 在技術上的發展願景，人工智慧、區塊鏈、金融科技三大領域的相關技術，將扮演舉足輕重的角色。此外，會中也正式發表區塊鏈技術平台「LINK Chain」，

留言載入中...

相關新聞