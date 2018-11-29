開發金徵才提前起跑 將招募30名百萬年薪MA

開發金控 (2883-TW) 今(29)日宣布，為招募人才，聯合旗下子公司中國人壽、凱基銀行及凱基證券，提前於今 (2018) 年 12 月展開儲備幹部 (MA) 徵選，校園徵才說明會將同步提前於 12 月展開。開發金控表示，除了年薪百萬的誘人薪資，還有開發金控及子公司完備的菁英發展計劃培育，預計 2019 年將招募 30 名 MA。

金融業的 MA 徵選作業多在每年的 2 月展開，開發金控為了徵選到最優秀的金融人才，特地打破慣例，提早於今年 12 月開始徵才作業，預計在明年 4 月公布入選名單。開發金控表示，明年招募的 30 名 MA，將依照個人興趣、特質，於開發金控旗下子公司中國人壽 (2823-TW)、凱基銀行及凱基證券等子公司受訓後分發。

中壽 MA（圖：中國人壽提供)

其中，中壽表示，MA 以培養國際化的經營管理與接班人才為目標，透過二年的培訓，至不同專業領域間輪調，並安排高階主管擔任一對一導師，給予工作引導及經驗傳承，不定期的高階主管雙向交流與回饋，更能培養宏觀視野，以成為專業之經營管理人才。

中壽進一步指出，MA 計畫第一年為個人規劃專屬輪調領域，可加速了解壽險業經營特性，培養跨界才能；第二年則針對每位 MA 特質，進入適性部門深度發展，期間賦予儲備幹部專案任務，可共同參與決策，發揮所長，培養成為保險專業或未來管理人才。

中壽強調，該公司經營穩健，資本適足率長期皆維持在 300% 以上，在成為開發金控一員後，資源連結更完整，成長動力強勁。

為了使同學了解徵才方向，開發金控將於展開徵才作業的同時，走入校園舉辦徵才說明會，包括 12 月 10 日台灣大學場次、12 月 12 日政治大學場次、12 月 17 日成功大學場次及 12 月 20 日清華大學場次。

開發金表示，目前該金控有壽險、銀行、證券和創投 / 私募股權四大引擎，子公司完備，且因應數位金融時代來臨，開發金目前也積極發展相關業務，所以提前於 12 月展開的校園徵才說明會將由開發金控創新科技金融處資深副總經理周郭傑主講，藉由揭開數位金融的神祕面紗，讓有志投身金融業的年輕學子了解開發金控以及自身未來的發展方向。

