國巨明年1月認列普思百億營收 有助拓展車用、工業產品領域

國巨 (2327) 昨日晚間公告表示，對於美國普思電子 (Pulse Electronics)併購案，已於 7 月通過台灣投審會核准，及德國與奧地利反壟斷審查，中國地區反壟斷申報業也在 11 月中通過審查。交割基準日為美國時間 12 月 3 日，預估明年 1 月可以開始貢獻國巨營收。國巨於今年 5 月宣布，以現金購併美國普思電子 100% 股權，總交易金額為 7.4 億美元，相當於新台幣 220 億元，以擴大車用、工規產品線佔有率，同時提升高階產品的占比，以及增加國巨在美國與歐洲的營業規模與能見度。



法人指出，普思去年合併營收約新台幣 120 億元，營業利益為新台幣 13 億元，待明年併入國巨後，每年營收貢獻逾百億元，此外，普思長期耕耘車用電子與工業規格領域，有助國巨拓展多元產品組合。



而此消息一出，激勵國巨今日股價一開盤即大漲近 5%，最高來到 374.5 元，後雖漲幅收斂但仍維持 3% 以上的漲幅，也帶動被動元件族群股價全數上漲，其中。華新科 (2492)、信昌電(6173) 早盤漲幅皆有 3% 以上。