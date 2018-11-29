超眾、日本電產強強聯手 郭大祺：將開創更多市場、「商機應接不暇」

散熱模組大廠超眾 (6230) 為日本馬達、風扇大廠日本電產 (Nidec) 公開收購，總經理郭大祺週四 (29 日) 出席證交所的法人說明會時指出，看好雙方強強聯手後市，且日本電產發展的範圍遠超過超眾目前的領域，雙方結合將開創更多商機。此外，5G 即將商轉，郭大祺也看好 5G 應用對散熱的需求將大增。他說，明年開始 5G 就會開始，因為速度更快，功率消耗更高，對散熱需求要求大，超眾有相當大的發揮空間。另外，像是車用、家庭用品等領域也都對散熱需求增加，超眾競爭力強，未來展望樂觀。



超眾週四召開法說會，第三季營收突破 20 億元，達 20.95 億元創高，本業獲利 2.13 億元，較上季增加 28%，年減 11%，為四個季度新高，稅後獲利為 1.76 億元，季減 6.4%，年減 2.2%，EPS 為 2.04 元。累計前三季營收 55.74 億元，稅後盈餘 3.97 億元，EPS 4.6 元，均優於同期。



超眾上月獲得日本電產以每股 108 元公開收購超眾股權 33.4-48%，在 11/12 公告已經成就，未來超眾納入日本電產集團之內。郭大祺表示，這次與日本電產結合是日本電產主動提出，他是馬達、風扇大廠，少了散熱模組，因此是強強聯手。他表示，兩家結合已經有不錯的想像空間，但這一段時間與日本電產接觸後發現，他們有更大的目標，因為日本電產主力是工業馬達，幾乎用到電的地方就有機會用到馬達，使超眾未來領域跨越 3C。



對於 5G，他認為，5G 是必然趨勢，目前超眾已經開始針對 5G 手機應用的熱板解決方案有所成果，這是一個潛力非常大的市場。除此之外，包括 HPC 高效能運算與 IoT、AI 領域延伸到雲端、資料中心等應用，對於散傳熱技術需求都很殷切，「商機讓我們應接不暇」。