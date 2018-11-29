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【異動股】黃金概念板塊拉升 榮華實業(600311-CN)漲8.5%
※來源：財華社

今日早盤，截至10:15，黃金概念板塊拉升。榮華實業(600311CN)漲8.50%報3.7元，山東黃金(600547CN)漲5.45%報27.11元，園城黃金(600766CN)漲5.37%報7.85元，銀泰資源(000975CN)漲5.26%報8.4元，中金黃金(600489CN)漲5.16%報7.95元，*ST天業(600807CN)漲停報3.26元，金貴銀業(002716CN)漲4.41%報6.87元，赤峰黃金(600988CN)漲4.16%報4.51元。

消息面上，美聯儲主席鮑威爾似乎在講話中暗示未來加息次數可能較少，令美元走軟、金價得到支撐。截至周三收盤，COMEX 2月黃金期貨收漲0.8%，報1223.60美元/盎司。

列表股票代碼股票名稱漲跌幅(%)最新價
1600311-CN榮華實業8.503.7
2600547-CN山東黃金5.4527.11
3600766-CN園城黃金5.377.85
4000975-CN銀泰資源5.268.4
5600489-CN中金黃金5.167.95
6600807-CN*ST天業漲停3.26
7002716-CN金貴銀業4.416.87
8600988-CN赤峰黃金4.164.51
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