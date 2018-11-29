台股盤中─摩台指結算日 價漲量增格局一度衝破萬點

在美股大漲的激勵下，日韓股早盤反彈超過 0.7%，台股今 (29) 日摩台指結算，加權指數以上漲 75 點開出後大漲百點，最高一度觸及萬點達 10001.85 點，是 3 周以來首見，但隨後因有上方套牢賣壓湧出，收斂漲勢，盤中在漲 80 點附近震盪，預估成交值放大至近 1600 億元，呈現量增價漲的偏多格局。

法人指出，目前短期均線全上揚，台股技術面逐漸築底完成，短線偏多格局成形，再加上美中貿易戰可望隨著川習會降溫，以及今晨美國聯準會主席包威爾鴿派談話，有助年底前的作帳行情升溫。

目前盤面上呈現個股各自表態的狀況，從大型權值股來看，南亞科領頭大漲逾半根停板，國巨、華新科漲 3% 之上，大立光、可成漲逾 2%，台積電、台達電、正新、中租 - KY 和台泥漲 1% 以上；同時，鴻海、群創、日月光投控、光寶科、聯發科和和碩等均穩在紅盤上，電子股轉強有助拉抬盤勢。

不過，也有不少大型股遭壓在盤下，是讓台股漲勢收斂的主要來源，包括研華、寶成、遠傳、台灣大、兆豐金、永豐金、統一超、統一、台塑化、開發金、華南金和合庫金等跌幅 0.5-1% 上下。

若從細族群觀察，電池材料相關業者表現熱絡，長園科大漲 6%，美琪瑪、康普均漲逾 3%。

在國巨的帶動下，被動元件族群表現不俗，信昌電漲半根停板左右，禾伸堂、蜜望實漲逾 2%。

光學鏡頭廠同樣相當熱絡，隨著大立光反彈激勵，聯一光、先進光漲超過 4%，佳凌、亞光和新鉅科漲逾 2%。

元大投顧表示，近期盤面上透露出的訊息就是中小型股表現優於權值股，或解讀為法人作帳行情，也或是跌深後反彈走勢，至少近期已見利空鈍化，個股表現的空間依然可以期待。

國泰證期研究部則指出，外資近期在現貨市場中性表現，但在期貨市場整體未平倉多單水位仍在 3 萬口以上，加上借券放空持續回補，整體架構仍偏向多方，另一方面，投信近期持續在店頭市場持續回補持股，整體法人仍偏向正向，有望維持相對強勢格局。