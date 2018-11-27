〈國泰金經濟調查〉國際市場動盪+iPhone不旺 台股樂觀指數創近3年來低點

國泰金控 (2882-TW) 今 (27) 日發布 11 月國民經濟信心調查結果，由於國際股市動盪，加上 iPhone 銷量不如預期等，拖累民眾股市樂觀情緒與風險偏好，民眾對台股的樂觀指數下跌至 - 36.1，為近 3 年以來低點。

國泰金表示，市場持續擔憂貿易戰發展、中國成長動能趨緩及台灣製造業 PMI 回落至 50 以下的基本面風險，加上 iPhone 銷量不如預期，美債殖利率走高，近期美股震盪加劇，諸多因素影響台灣股市表現，本月民眾的股市樂觀指數下跌至 - 36.1，風險偏好指數也滑落至 - 15.1，顯示短期民眾信心轉趨謹慎。

展望明年，據調查結果顯示， 27.3% 民眾認為，影響 2019 年台灣經濟成長的關鍵因素是「台灣政府的財經政策執行」，同時也有高達 25.7% 的民眾認為「中國經濟大幅下滑」是主要因素，其次則為「美國經濟成長趨緩」(17.2%)，顯示民眾認為台灣經濟受中國直接影響的程度大於美國。

不過，年初以來中國股市疲弱，跌幅約 20%；美股則震盪加劇，呈現小漲的格局。調查結果顯示，民眾認為，影響 2019 年台股走勢的主要原因仍以美國為主，其中有 36.5% 的民眾認為「美股走勢」是最重要影響因素，另有 28.0% 的民眾認為「美國升息步調與幅度」也是主要原因，其次則為「台灣經濟成長與企業獲利」的基本面支撐 (25.1%)。相較之下，僅有 7.2% 民眾認為中國股市走勢是主要影響因素，顯示民眾認為台灣股市受美國直接影響的程度大於中國。