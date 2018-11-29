南寶蜜月行情甜 上市2日再漲2成 股價衝破百元大關

鉅亨網記者林薏茹 台北 2018年11月29號11點23分

老牌樹脂大廠南寶樹脂 (4766-TW) 昨 (28) 日以每股 76.8 元掛牌上市，受惠第 4 季毛利率將續攀揚，獲利表現可期，南寶今 (29) 日持續大展蜜月行情，才掛牌上市第 2 天，早盤股價就衝破百元大關，漲幅一度達 20.7%、站上 113.5 元。

南寶去年起受到國際油價持續攀高影響，原物料成本上揚，毛利率表現因此受影響第 1 季毛利率更下探低點 22.3%。不過，今年 5 月已向客戶反應漲價，第 3 季毛利率已季增逾 2 個百分點，第 4 季起毛利率表現將會更佳，獲利表現可期。法人估，南寶今年營收可上看 160 億元的新高水準，每股稅後純益可達 7.4 元。

除既有的 PU 等產品外，南寶三大新品碳纖維複合材料、光學膠與奈米塗料，明年均可望貢獻營收。目前三大新產品線處於初期成長階段，明年占整體營收雖僅約 2 至 3%，但未來待建立標準化後，營收成長動能可期，將成為未來 3 年驅動成長引擎的產品。

法人指出，由於南寶新品毛利率均較公司平均產品毛利率高，有機會帶動整體獲利提升，預期明年南寶營收與獲利表現均會優於今年。

南寶第 3 季毛利率與營益率雙雙較上季增加逾 2 個百分點，但由於第 2 季業外有股利收入挹注，第 3 季業外則是受到人民幣貶值影響而產生匯損，稅後純益 1.74 億元，較上季減少 30.95%，年減 33.78%，每股稅後純益 1.6 元；前 3 季稅後純益 5.28 億元，每股稅後純益 4.86 元。