〈5G趨勢與前景〉明泰董座：台灣百年首度打入電信局端設備 將帶旺ICT產業

證交所今 (28) 日召開 5G 產業發展趨勢及前景座談會，明泰 (3380-TW) 董事長李中旺看好 5G 重新定義射頻技術，將是台灣百年來，第一次正式進入電信產業局端設備領域的機會，帶給台灣 ICT 產業衝刺的力量。

李中旺指出，2G 換 3G、3G 換 4G 對於產業沒有很大的影響，但 5G 重新定義了新的射頻定義，可以說是台灣產業第一次最有機會進入電信局端的好時機。

此外，李中旺也強調，目前行動通訊已經達到高峰、手機換機潮也逐漸趨緩，整體 ICT 產業已經缺乏再往前的驅動力，但隨 5G 的出現、在各領域上的垂直應用，將是帶動台灣 ICT 產業衝刺的力量。

不過他也指出，台灣現有 5G 技術比較缺乏，尤其是毫米波技術尚未成熟，相關人才 40 歲以下寥寥無幾，且培育需要大量時間與成本，將會是技術發展將面臨的挑戰。

證交所總經理簡立忠致詞時表示，根據市調公司 HIS Markit 預估，5G 帶動的全球經濟效應，至 2035 年效益規模可達 12.3 兆美元 (約新台幣 380 兆元)。

另資策會 MIC 也估計，台灣今年通訊產值 3.4 兆元，年增 6.2%，明年將持續成長至 3.5 兆元，年增 2.5%。