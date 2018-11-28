寒舍執行長看好台觀光潛力 高雄還有很多資源可開發

寒舍餐旅 (2739-TW) 新任執行長黃世安今 (28) 日表示，過去看高雄是比較難發展觀光的市場，「難賣到原先預定的房價」，不過，現在的市場氛圍對整體觀光市場有利，預期「可能未來有些團先去高雄再來台北」，看好台灣觀光業的潛在成長實力。

黃世安擁有多年國際酒店集團經驗，前後任職於香港、澳門、印尼峇里、台北和中國大陸東區，過去曾在台工作 7 年，他強調，台灣真的是一個寶島，「有很多的地方和資源還沒有推廣，例如宜蘭、太魯閣和高雄」，「有許多香港朋友到日本去泡湯，但其實不用飛到日本，台灣就有了，這些都是優勢」。

因此，黃世安加入寒舍集團體系後，對未來的願景是要擴展更多元客源，例如可以發展出「City+Resort」的旅程，結合台北喜來登或寒舍艾美至鄰近北市不到一小時車程的礁溪寒沐。

黃世安早在 2004 年就來過台灣從事飯店業，他認為，現在台灣觀光面臨的問題是客源洗牌的質變，但來客量還是有，相較於過去，現在在台北市的國際品牌更多，有人願意投資代表市場具成長潛力。

不過，黃世安也直言，除了正在進行中的台北松江南京精品旅館案，並未有任何確定的新據點計畫，也無拓展館外餐飲的規劃，要在既有的三大據點先專注做好住房和館內餐飲，未來主要成長動能放在餐飲，中餐廳要加入更多台菜的元素，來做出差異化。

另外，寒舍表示，本次旅展業績已達 1.4 億元，年增 33%，其中有 6000 萬元來自線上旅展，且將進行到本月底，整體檔期表現還會更加。