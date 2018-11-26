考量兩大原因 財政部決定讓「股價類期交稅」優惠稅率明年起常態化

財政部今 (26) 日預告，「期貨交易稅條例」自明 (2019) 年元旦起，取消股價類期交稅稅率減半的落日條款，即股價類期交稅 10 萬分之 2 的稅率，將從明年起成為常態。

賦稅署官員說，此舉主要考量稅收已恢復調降前的水準，加上避免每次檢討落日條款影響市場信心，影響交易意願，因此決定取消落日條款。

股價類期交稅原本預計在今年底落日，但前財政部長許虞哲轉任期交所後，曾呼籲希望能調降期交稅，金管會主委顧立雄也認為，期交稅優惠應取消落日條款，財政部在股價類期交稅恢復過往水準，幾經研商後決定從善如流，讓股價類期交稅 10 萬分之 2 稅率從明年起常態化。

股價類期交稅從 2013 年 4 月開始實施減半徵收，將優惠稅率從 10 萬分之 4 調降至 10 萬分之 2。

根據財政部統計，股價類期交稅在 2013 年 4 月實施後，截至 2014 年 3 月稅收只剩 18.21 億元，比起調降前一年 (2012 年) 的 34.52 億元幾近腰斬，直到 2016 年稅收才回升至 35.72 億元，恢復過去水準。

從稅收變化來看，股價類期交稅稅率減半從 2013 年 4 月實施以來，歷經 4 年稅收才恢復以前水準，反應降稅效益不如預期，媒體提問，財政部今天公告取消落日條款的動機是什麼？

賦稅署官員解釋，股價類期交稅稅收已經恢復調降前的水準，考量如果恢復 10 萬分之 4，可能影響期貨交投意願；加上金管會也曾表示，每 3 年檢討稅率優惠是否落日，恐將造成市場信心浮動，財政部經研議後，決定取消股價類期交稅的落日條款，讓 10 萬分之 2 的稅率常態化。