今次西九補選，對泛民極為關鍵，如果沒法勝出，就沒法奪回立法會的否決權。如此重要的一場戰役，支持者理應傾巢而出；但結果卻是李卓人加馮檢基的得票都不及陳凱欣。泛民在西九一輸再輸，顯示泛民之前對建制的6比4得票優勢已基本喪失，以後再難以民意代表自居了。

泛民的支持者說，今次他們之所以輸，是輸在投票率低，暗示那些沒有出來投票的人之中，很多都是他們的支持者。這是阿Q式的語言偽術。沒投票的人就是沒有出來支持泛民的人，怎可以視作支持泛民的人？這與建制派把沉默的大多數都視作支持他們的人有甚麼分別？

長期以來，泛民的支持者都是一批勇於發聲的人，為甚麼他們竟在這關鍵的時刻選擇沉默了？泛民自己是否也應該檢討一下！

我覺得，泛民的支持者不斷流失的原因如下：

(一)泛民帶領港人去爭取的政治目標不切實際，大部分都只顧理想，不理現實，以至根本沒有機會完成目標。譬如，他們不斷用威逼的手段要人大修改基本法，包括用變相公投，用佔中等手段想中央就範，根本不了解共產黨的本性，結果當然是徒勞無功！反令中央進一步收緊了對香港的束縛。在這種情況下，支持者怎會不開始懷疑，泛民的策略是否出了差錯？

(二)支持者不但開始懷疑泛民的策略是否出錯，而且還懷疑泛民的動機。究竟泛民真的想為香港人爭取權益，還是只著意阻礙政府施政，令一國兩制難以在香港落實？很多人都弄不明白，泛民為甚麼會為了徒具形式，在世界各地都備而沒用的「公民提名」，而要香港人放棄更具實際意義的「一人一票選特首」？這就難免令人覺得，泛民只著重令中共難看，而不惜犧牲香港的民主進度！

(三)越來越多人覺得，泛民只視民主為一種奪取政治權力的工具，自己實際並不相信民主。佔中由醞釀到結束，前後超過半年，但泛民卻一直沒法透過民主程序建立領導核心，而是不斷展開醜陋的內部權力鬥爭。今次西九補選，他們就不相信選民懂得選擇，而是自己先搞初選，篩選完再給市民選。後來連初選也廢了，由高層搞協商算了，手法和共產黨一模一樣。這叫人民怎麼放心！

(四)泛民的鬥爭手法太過「小學雞」。他們既沒有決心放棄立法會的錢，到建制外去搞政治；卻又要不顧後果地在宣誓就職時搞兒戲。結果被DQ後乖乖就範，反為建制立了威，而自己卻失去了立法會的否決權。這樣嚴重的政治失策，泛民的領導層是否應有人需要出來引咎辭職？

(五)泛民在議會內動不動就拉布的做法，有破壞，沒建設，完全不顧港人利益，且侮辱港人智慧。他們提出的數以百計的修訂議案，完全都是玩弄文字遊戲，毫無實際意義的修訂，市民看在心中，怎會不覺得他們在無事生非，阻住地球轉。

大部分香港人每日都要面對生活壓力，他們想議員督促政府工作，而不是癱瘓政府。泛民必須有能力為港人帶來實際民生上的改善，才能贏得港人長遠的支持。靠亮政治貞操帶就可以有選票的時代已經過去。