港股掛牌的歐舒丹 正成為併購基金獵豔目標

法國護膚保養品牌歐舒丹 (L'Occitane)，8 年前在港股掛牌上市，目前市值達 27 億美元，目前正引起 Advent International 在內的全球私募股權集團收購的興趣。

據外電報導，知情人士證實總部位於倫敦的併購基金 Advent International 有意收購歐舒丹，此外，手上現金充裕的私募股權基金對手們也紛紛競逐收購歐舒丹的機會，有些甚至提前來參觀公司的情況。

來自法國南部普羅旺斯的歐舒丹，主要生產銷售天然有機成分的美容護膚香氛產品，為了迎合亞洲消費者對高端品牌的市場需求，8 年前選擇在香港上市。

歐舒丹本周公布截至九月底的上半年財報顯示，營收達 5.954 億歐元，年成長 4.9%，銷售成長主要來自美國，香港和中國；淨利則較去年同期大減 38.5%，周二股價大跌 7.92% 作收。

歐舒丹股價日 K 線圖。

歐舒丹旗下擁有 L'Occitane en Provence、Melvita、Erborian 及 L'Occitane au Brés 四個品牌， 旗下產品大多集中在護手霜、身體乳液、沐浴、香氛產品等，日前宣布擬收購美國彩妝品牌 LimeLight USA 40% 的股權，雙方將成立合營公司，正式進軍彩妝領域。

歐舒丹現任董事長兼執行長為奧地利億萬富翁 Reinold Geiger，於 1994 年首次投資該公司，二十多年來，歐舒丹已在全球 90 個國家擁有 1555 家直營店，旗下員工 8500 名。

私募股權公司近期對收購化妝和護膚品公司的興趣大增，除了歐舒丹成為收購的目標，另外，雀巢旗下估值 80 億 - 100 億美元的護膚品部門，也傳出尋求出售的消息。