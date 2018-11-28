併購基金逐鹿護膚品市場 歐舒丹或成潛在「獵物」

最近，私募股權對化妝品和護膚品公司的興趣愈發濃烈。

法國美容零售商歐舒丹（L'Occitane）吸引了包括 Advent International 在內的全球私募股權集團的興趣，這也進一步提高了公司以市值 27 億美元被收購的前景。

根據英國《金融時報》稱，兩位知情人士證實了這家總部位於倫敦的併購基金對歐舒丹的收購意向。不僅如此，隨著現金充裕的私募股權機構開始獵尋機會，競爭對手們也紛紛開始對歐舒丹「展開調查」。

上述媒體引述了歐舒丹知情人士表示，其他收購基金和業內同行可能也會考慮競購該公司，其中一名知情人士還透露:「有一些人已經提前看了一眼（公司情況）。」但歐舒丹、Advent International 和 CVC 資本都拒絕對此發表評論。

起源於法國南部普羅旺斯的歐舒丹是一家生產和銷售天然有機成分的美容健康產品的品牌，為了迎合亞洲消費者對高端品牌的市場需求，歐舒丹於 8 年前在香港上市。

但值得注意的是，以生產護膚品為主的歐舒丹也要進軍彩妝領域了。日前，歐舒丹發布公告稱擬收購美國彩妝品牌 LimeLight USA40% 的權益，雙方將成立合營公司，把 LimeLight USA 模式推廣至全球。

歐舒丹在公告中表示，這次投資符合歐舒丹「天然成分化妝品品牌」的定位，也有助於其迅速擴張彩妝業務。歐舒丹此前在彩妝領域的布局為零，它擁有 L』Occitane en Provence、Melvita、Erborian 及 L』Occitane au Brés 四個品牌，旗下產品品類大多集中在護手霜、身體乳等領域。

現任歐舒丹董事長兼首席執行官的奧地利億萬富翁 Reinold Geiger 於 1994 年首次投資該公司，根據歐舒丹官網顯示，過去的二十年裡，Geiger 見證了該品牌全球擴張至 90 個國家的 1555 家直營店，擁有超過 8500 名員工。

本周早些時候，歐舒丹公告的三季報顯示，銷售凈額較去年同期增長 8.6% 至 5.95 億歐元，其銷售增長主要來自美國，香港和中國。但由於不利的貨幣換算、投資及階段性影響使得經營利潤率占銷售凈額下降了 1.5 個百分點。

在周二財報結果公布後，歐舒丹股價下挫了 8％，且全年漲幅僅為 1％，最新市值為 213 億港元。大和資本發表研究報告稱，考慮到歐舒丹面對新匯率水平、毛利率減少及 LimeLife 擴張費用增加，決定將 2019 至 2021 財年的每股盈利預測下調 6% 至 14%，目標價由 17.5 港元下調至 17 港元。