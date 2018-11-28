舊人退場新人入局，天福可還是那個港市茶企最後的排面？

自2011年9月通過IPO方式登錄港股主板上市以來，天福（06868-HK）作為當時中國内地茶企中的第一隻“首發新股”，在香港資本市場已經走過了逾7年時光。用時下逗趣的話來說，天福已經是一家上市7年的“成熟”茶企了，應該學會為自己賺吆喝了——而我們近期剛好發現，2018年的天福似乎的確是較以往大不一樣了。

近段時間以來，天福最引人關註的大概就是其頻頻回購的舉動了。鑒於一不小心就被天福回購的消息刷屏，於是我們決定好好來捋一捋，看看這隻茶葉股究竟在搗鼓些什麽。

三個月斥億元大手筆回購

港交所信息披露係統公開資料顯示，從今年8月29日開始至昨日（11月26日），約三個月的時間里，天福已經連續回購達61次，合共回購股份數目1993.3萬股，而公司花費在股份回購上的代價金額已超過1億元（港元，下同）。

如下表所示，財華社整理天福8月末以來的回購記錄發現，其於10月份回購的股份數目尤為巨大，當中於10月25日單次回購了1100萬股，涉資5818.95萬元，是年内目前為止最大手筆的一次回購操作；而其回購數額最小的一次則要數本月23日，當次天福僅回購了2000股，花費1.12萬元。總體而言，天福在近3個月内斥資逾1億元回購近2000萬股的手法可以說是相當“壕”氣了：

回過頭來看這一係列的回購操作，何以天福會這般慷慨呢？說起來天福其實早有計劃，其於今年5月10日的股東週年大會上便已通過了“授予董事一般授權，以回購不超過公司已發行股份數目10%的股份”的普通決議案。今年8月28日，天福再發公告提及回購一事，併透露公司有意以其現有可動用現金儲備不時進行股份回購，就此拉開回購大幕。

按天福自己的話來說，公司還是認為其當下的股價表現並未反映其應有的内含價值，自覺被低估的天福因此也想通過回購來撐一撐股價，同時也顯示公司對自身未來長期業務發展充滿信心。

“出道即巅峰”：從低谷走來，越發堅挺

那麽，上市多年來的天福，業績及市場表現究竟是不是符合預期呢？這里簡單交代下天福的成長背景：1993年，有“世界茶王”美譽的台灣著名茶葉商李瑞河在福建創辦成立天福，從事茶葉分類、包裝、拼配及銷售，同時生產及銷售茶點及銷售茶具以促進中國茶文化。2011年9月26日，天福成功赴港上市，彼時其已擁有於中國所有品牌傳統中式茶產品公司中最大的銷售網絡，並以“天福”品牌在中國消費者中享譽盛名。

伴隨上市及銷售網絡的持續擴張，尤其是其自有零售門店及專賣點數量的增長，2011年-2012年，天福綜合業績達到其自身發展歷史上的最高值。回顧上市前天福的經營規模，於2008年至2010年，其營收從5.7億元（人民幣，下同）增至6.9億元再增至12.5億元；純利則從1.1億元增至1.4億元再增至2.2億元，整體業績的增長其實已算穩健有力。

但上市之後的天福才真正將其營收和淨利都拔高了一個層次，2011年公司營收及淨利分别大幅增長40.6%及31.6%至17.5億元及2.94億元。但這樣強勢的衝勁天福也僅僅保持了極短一段的時間，到了2012年公司已經隻能勉強維持上一年的業績水準，甚至其營收還下跌了2.7%，隻是淨利潤微增了0.4%幾無賣點。

2013年，仍是港市茶企新秀的天福就開始走向了業績下滑的道路，雖然次年重拾小幅升勢，但很快便又轉跌。2015年天福綜合業績全面下滑，不僅收入減逾1成，淨利潤更是大跌45.8%回到1.5億元水平；次年公司收入及毛利率續跌，好在由於利息開支及匯兌虧損減少使得純利恢復增長。直到2017年，天福似乎終於走出了連續數年的頹勢，業績趨於回暖了：

在公司業績從高位跌落谷底又漸漸走出陰霾的同時，天福於資本市場的待遇也大體如此。從公司股價走勢來看，天福2011年第三季於港股主板上市後，股價在2012年一季度走到6港元以上高位水平，其後就開始長線下跌，直到2016年末至2017年初探底。如下圖所示，自去年二季度開始，天福股價總算觸底反彈，其後便一路高歌猛進，至本月中再次衝高至5.5港元以上水平了：

人來人往，天福仍是港市茶企最後排面

（天福近5年股價走勢圖 來源：港交所）

回首這一路走來，天福似乎終於熬過茶企的寒冬，守得雲開見月明了：大約在2013至2016期間，國内宏觀經濟增速放緩，大環境不景氣導致國内包括茶業在内的廣大零售行業很是蕭條了一段時日，這也是天福這期間綜合業績出現波動下滑的最主要原因。幸運的是，依託自身相對穩固的業務基礎，以及較同業厚重的品牌價值支撐，天福在渡過這一“劫”後似乎越發堅挺了。

但不是所有茶企都一樣幸運。就拿同在港股市場的小夥伴們來說，2009年借殼龍發製藥登錄港股主板的龍潤茶（02898-HK）就可謂幾經波折，不僅茶葉生意沒來及打出名堂，公司股份就因核數師揭財務問題而於2017年6月15日起停牌至今。而於2013年通過旗下大自然茶業借殼華豐（00364-HK）重組註資成功進駐港股資本市場的坪山茶業，則在虧損多年後於2017年末宣佈改行進軍區塊鏈市場了，甚至於坪山茶業也已正式更名為“區塊鏈集團”，自此其茶企身份於港市退場。

在資本洪流之中，有舊人退場亦有新人入局，比如今年初，信陽毛尖便宣佈借殼中國天化工（00362-HK）挺近港股主板，4月更有英記茶莊（08241-HK）順利於港股創業板上市，茶業參與者們依然絡繹不絕地湧進來。但總體來看，經歷過波折如今重新煥發光彩的天福依然是港市茶企眼下最終的“排面”，其能否在這條路上堅持到底？我們期待未來的故事。