生達明年動能仍在大陸 與中國簽約7品項合約

生達化學 (1720-TW) 今 (28) 日舉辦法說會，生達總經理范滋庭表示，生達主要以西藥原料藥為主，同時也漸漸轉向醫療材料與保健食品製造，明年主要的動能還是在大陸，目前已簽約 7 個品項合約，金額達 1 億多元，會在近 2 年內陸續進帳，明年海外營收預估優於今年。

范滋庭表示，目前在大陸與日本的成長動能相當強勁，大陸方面除已簽約 7 個品項合約，同時也有 2 項糖尿病用藥與 1 項心血管用藥正在進行大陸藥證的審查；日本方面，細支氣管炎用藥持續出貨，加上疼痛治療口服劑型 BE 成功，將在明年 2 月送件，預計 2020 年上市。

面對中國大陸推動一致性評價政策，讓藥品品質及臨床實驗標準提高到歐美條件，目的在讓一致性評價藥品取代原研藥，抑制藥價，范滋庭也說，生達製藥 2 年前也啟動開發中國大陸的一致性評價商機，吸引多家中國大陸的藥廠進一步的接觸。

范滋庭說明，生達未來還是以台灣做為生產基地，同時也逐年提高海外比例，目前的目標將是達成每年都有新品項上市，並在產品線精簡化，以「進一退二」的方式，強化製造能力，值得一提的是，在精神科與泌尿科的代理品項，未來也會有藥價調整的優勢。

生達在大陸方面的抗生素針劑持續出貨，日本方面目前也已取得 Montelukast(細支氣管炎用藥) 證照，未來也會繼續加深海外布局。