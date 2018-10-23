磐儀前三季可望轉盈 Q4展望正向 全年EPS挑戰1元

在新台幣貶值效應之下，毛利率提升，IPC 廠磐儀 (3594) 看好營運績效持續展現，前三季可望由虧轉盈，展望本季亦正向看待，法人估全年 EPS 挑戰 1 元。此外，該公司深化 AIoT 布局，並透過與各領域夥伴的合作，從硬帶軟的銷售模式深耕垂直應用市場，成果逐漸顯現。該公司週二 (23 日) 宣布獲得「第 27 屆台灣精品獎」殊榮。



磐儀指出，今年該公司角逐的七項產品均全數獲獎，包括 AI 智能手機回收檢驗系統、超級電容與環境監測二合一系統、高階機器視覺檢測工業電腦、精實型全功能視覺檢測控制器、無風扇高效能車載監控電腦、醫療專用磁吸式平板電腦，以及多功能雲端查價機等。



磐儀第二季單季轉盈，EPS 達 0.44 元，但累計上半年每股仍虧損 0.18 元。第三季合併營收為 3.83 億元，雖與第二季與去年同期約當持平，但受惠新台幣貶值，毛利率可望提升之下，EPS 應可持續轉正，累計前三季淨利可望由虧轉盈，而在第四季業績估超越第三季，法人評估，全年 EPS 可望挑戰 1 元。磐儀後續將持續聚焦工業物聯網 (IIoT) 生態系布局。