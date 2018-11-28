磐儀結盟服務供應商龍頭 智能巡檢解決方案獲亞洲訂單 助營收獲利

IPC 廠磐儀 (3594) 積極佈局 AIoT(人工智慧物聯網)市場，效益陸續浮現。該公司宣佈，與產業服務供應商龍頭結盟，亞洲地區數千台智能巡檢解決方案訂單湧入，第四季已開始陸續出貨。因毛利率高於平均，在營收貢獻之外，亦助攻獲利。此外，該公司表示，在石化及電力產業方面，磐儀也已成為多家龍頭企業合格供應商，並取得重要的訂單，另也與國內物業管理龍頭合作，進軍建築物檢測領域，成長潛力可期。



磐儀近年與晶片大廠聯發科 (2454) 合資成立磐旭智能，以提供智慧手持裝置的軟硬整合解決方案，攻 IoT 商機。此智能巡檢解決方案訂單，採聯發科晶片，磐旭設計、磐儀出貨。



磐儀指出，該公司服務供應商龍頭結盟，推出智能巡檢解決方案，提供包括熱成像手持儀器設備、智慧電力、石化及消防巡檢平台、物業管理及智能停車管理系統等方面硬體帶軟體的完整解決方案，不僅能提升工業自動化效益，同時對消防及物業管理有極大幫助。



董事長李明表示，藉由紅外線熱成像設備採集到的數據資料，能預測自動化相關設備及建築物所需修繕的時間，不僅讓工廠設備更安全，又可節省人力和成本，提供多元加值服務。



而現代建築物的結構設計複雜，常有許多難以檢測及解決的問題，包括空氣洩漏、濕氣入侵、外牆、屋頂滲漏等，大樓巡檢主要是針對結構、外牆、機電設備、照明等進行檢測，傳統的物業管理已朝科技化發展，保全或物業管理公司若加強大樓檢測技術，提供智慧化服務，創造更大的價值和商機。目前該公司已與國內物業管理龍頭合作，成長可期。



磐儀指出，此三合一手持裝置，為全球首款，並連續拿下美國、德國、日本及中國大陸等國際設計大獎，它結合了熱成像儀、一按即說對講機、以及智慧型手機；再加上專為巡檢需求而設計的系統「智慧巡檢專家」，集成身份辨識、即時數據和影像處理、前緣與雲端運算，以及人工智慧分析，讓巡檢工作變得簡單而有效率，使用在石化及電力產業上，將有利於日常巡檢，結合數據、深化產業應用，目前已取得數千台智能巡檢儀器訂單。