杰力、奇偶、台半、穩懋、羅麗芬-KY

杰力 (5299)：今年前三季獲利倍增，大賺半個股本以上，受惠產能倍增、新客戶，以及產品漲價，公司看好未來營運仍有成長動能。股價連 2 日放量走強，盤中亮燈鎖住 107 元漲停板，上檔年線及半年線反壓，分別在 109 及 117 元。

奇偶 (3356)：近年內部調整策略得宜，營運漸入佳境，已連兩季獲利，受惠業外匯兌利益及處分投資利益挹注，力拚獲利表現，預計明年第一季採用英特爾平台推出新產品，加上轉單效益，推升股價放量突破年線，續創波段新高。



台半 (5425)：二極體大廠，優化產品組合，布局車用、工控市場有成，前 3 季營收及獲利表現穩健，公司並宣布進場買回庫藏股 2 千張，三大法人同步買超，投信法人一路加碼，股價力守月線之上，反彈直逼季線及 55 元關卡。



穩懋 (3105)：砷化鎵大廠，10 月營收回溫，預估第四季，VCSEL、基地台等業務將帶動整體營收表現，看好明年下半年有新款 iPhone 的 Face ID 升級，穩懋具生產測試規模優勢，將成為主要供應商。股價開高走高，挑戰季線及 120 元。



羅麗芬 - KY(6666)：受惠中國政府對美容產品要求逐項檢驗合格，加上美容護膚行業消費升級，營收獲利同步走高，連續 3 年翻倍成長，今年前三季業績已超越去年全年。以每股 105 元掛牌上市後，盤中股價攻頂 164 元，展開二度蜜月行情。