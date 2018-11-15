鴻海轉投資中揚光電 12月中將IPO 看好明年成長

鴻海 (2317-TW) 投資光學模具供應商中揚光 (6668-TW)，預計 12 月中旬上市掛牌，在光學模具產品外，總經理李榮洲今 (15) 日指出，目前市場最夯的手機屏下指紋辨識系統光學相關產品，中揚光也取得不少在手訂單。

中揚光成立於 2013 年，本身具全兩岸生產線，也是美、韓手機廠供應鏈，今年再增大陸品牌大廠客戶，李榮洲也表示，中揚光進行多方面產品線布局，今年前 3 季投入的研發費用，已是去年全年的 3 倍。

中揚光主要生產手機鏡片光學模具，研發團隊於光學領域擁有深厚的產業經驗，光學產業客製化程度高，在維持產品高精度及穩定的供貨品質的同時，中揚光具有靈活的設計與調整能力，可快速提供之客製化產品及服務。

由於手機搭載多鏡頭趨勢發展明確，且 3D 感測技術快速發展，對模具需求持續增溫，光學產業在智慧型手機發展趨勢中，因雙鏡頭發展造成鏡頭零組件需求提高，規格相對也提高，模具所要求的精度也越高；中揚光擁有精密光學設計、模具模仁超精密加工、到光學鏡片成型、鍍膜、組裝技術與鏡片檢測等全自主製程能力，也可依客戶需求進行模具的設計及調整，提供客戶高精度及穩定的模具產品，並已成為美系、陸系及韓系手機品牌鏡頭廠的穩定供應商。

中揚光電最新財報，前 3 季營收 9.39 億元，毛利率 43.81%，年減 6.92 個百分點，稅後純益為 1.52 億元，年減 12.46%，每股純益為 2.51 元。中揚光今年資本支出預估約 5 億元，預估 2019 年將再投資 4.2 億元。

中揚光電 10 月營收為 7765 萬元，月減 39.71%，年減 17.3%，累計 1-10 月營收為 10.17 億元，年增 24.55%。

中揚光電今天在興櫃的最後成交價為 72.7 元，上漲 1.8 元或 2.55%。