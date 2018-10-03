鴻海轉投資中揚光電IPO案獲審查通過 最快Q4上市掛牌

鴻海 (2317-TW) 集團參與投資的光學模具供應商中揚光電 (6668-TW) 申請上市案，今 (3) 日獲證交所審議通過，中揚光電的上市案由元大證券擔任主辦券商，依照預計時程，最快可望於今年第 4 季掛牌上市。

中揚光主要產品為手機鏡片的光學模具，其研發團隊於光學領域擁有深厚的產業經驗，光學產業客製化程度高，在維持產品高精度及穩定的供貨品質的同時，中揚光具有靈活的設計與調整能力，可根據客戶需求，快速提供之客製化產品及服務，因而深受國內外知名手機鏡頭大廠之青睞與信任，憑藉其高精度且高穩定度的產品品質，已成功打入蘋果陣營、陸系及韓系手機品牌鏡頭供應鏈。

中揚光今年上半年合併營收達 5.5 億元，毛利率 41.88%，年減 12.18 個百分點，稅後純益 9087 萬元，年減 16.03%，每股純益 1.51 元。中揚光電 1-8 月營收為 8.12 億元，年增 27.37%。

因應終端產品輕、薄、短、小之發展趨勢，鏡片製造過程中，模具的精準程度至關重要，中揚光持續投入光學鏡頭模具研發及製程優化，除深耕智慧型手機鏡片模具市場，也配合下游產品應用多元發展的趨勢，積極開發車載鏡頭、醫療內視鏡頭、安防視頻監控、無人機等非手機鏡頭應用市場，不斷研發創新以強化競爭優勢。

而在智慧型手機搭載多鏡頭及 3D 感測應用快速崛起，以及車載鏡頭及新興應用大幅提高，光學鏡頭需求可望提高，將持續為光學鏡片模具產業注入成長動能，依據光電科技工業協進會 (PIDA) 調查統計，2017 年度台灣光學元件產值約為 1044 億元，預估 2020 年將達 1369 億元之規模，2017-2020 年年複合成長率達 9.46%。

中揚光電今天在興櫃的最後成交價為 96.86 元，較昨日下跌 1.12 元。