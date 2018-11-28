油價跌、陸客團可望增溫及貨運佳 航空雙雄盤中股價創波段新高

隨著國際原油近期下滑，有利成本壓低，加上台灣九合一地方選舉後，藍營大勝，外傳中國北京已有旅行社推出將於明年 2 月出團來台的廣告宣傳單，冷凍已久的陸客團來台出現曙光，航空雙雄包含華航 (2610)、長榮航(2618) 等可望受惠，激勵航空雙雄今 (28) 日盤中股價帶量走揚，其中長榮航盤中一度達 16.45 元，華航盤中一度達 10.8 元，都創下波段新高。由於近期國際原油價格走跌，有利航空雙雄成本降低，加上航空雙雄日前吞出線上旅展以及參加台北國際旅展等，都交出不錯成績，有利提升業績，以及航空雙雄新機陸續加入營運，有利未來航班調整，發揮新機效應下，激勵華航及長榮航盤中股價創下波段新高。



除了旅展搶客有利客運業績增溫外，美中貿易戰業者提前拉貨效應，有利航空雙雄第四季貨運業績表現。長榮航空今年新引進全台首架波音 787 夢幻客機，隨著 787 陸續交機，長榮航可望更加靈活調整航線；長榮航空已宣布，明年 6 月 6 日起開始飛航桃園－名古屋航線，第三季陸續開航桃園－青森、桃園－松山航線，東京成田、大阪、沖繩、仙台等航線則依 787 新機交機時程，陸續放大機型或增班，預估 2019 年長榮航空日本航線整體機位數將增加一成以上。



長榮航空總經理孫嘉明表示，787 新機陸續交付後，機隊的運用將更具彈性，持續著眼日本市場及全球布局，2019 年將重新調整日本航線運能，包括增加名古屋、青森、松山等航線；由桃園出發飛往東京成田、大阪之航班將會增加座位數，陸續改以 787 或 A330-300 為主要營運機型，桃園－仙台航線則將由現行每周 4 班改為每天 1 班、桃園－沖繩增加為每天 2 班。



至於華航在 A350 交機完畢，也有利基型調配航線，加上華航集團是目前國內航空兩岸班次最多的航空公司，在陸客團來台增溫出現曙光下，也將有利未來業績表現。