南寶Q4獲利拚全年高峰 今上市股價大漲兩成 蜜月行情甜

老牌樹脂大廠南寶 (4766) 今(28)日以每股 76.80 元上市，走過上半年原料大漲的營運谷底，5 月南寶已與客戶協調調漲價格，第三季毛利率回升到 25%，前三季 EPS 合計為 4.86 元，法人推估，第四季獲利撐竿跳，力拼全年高峰，全年 EPS 上看 7.6 元，開盤後股價一路向上，一度大漲 23%，股價衝上 94.5 元。南寶深耕接著劑及建築、工業、家具用塗料市場已逾半世紀，於台灣、中國大陸、越南、印尼、澳洲、馬來西亞等國家成立生產據點，行銷超過 50 個國家，產品運用遍及鞋業產品、建築、工業、紡織、民生用品及家具等各產業，且長久以來為知名運動品牌商指定鞋用接著劑及相關產品供應商。



執行長許明現表示，公司在台灣、中國大陸、澳洲及東南亞等市場市占率及市場能見度皆高，客戶群穩定度高且多為國際知名大廠，業績均有穩定的客戶基礎作為支撐。在既有合成樹脂核心技術及材料基礎下，南寶積極持續創新開發關鍵性技術及新產品領域，包括碳纖樹脂用於生產碳纖布，高階感壓膠可應用於光學產品製程用保護膜等，有助於開拓新營收、獲利來源。



在產能擴充部分，台灣感壓膠廠及南越大登廠已於 2017 年下半年度陸續啟用，產能增加能提供未來營運持續成長的基礎。另為因應中國大陸環保政策趨嚴，已規劃於化工專區新設南通南寶及郁南南寶等二家公司，預計未來建廠完成後，將有助於南寶公司拓展大陸市場能力及提升集團產能，擴大營運規模並爭取獲利契機，有利於南寶公司未來發展。



國際油價攀高，醋酸乙烯、甲基乙基酮、氯丁橡膠… 等主要原料自去年以來持續上漲，合計漲幅達 2 成，南寶上半年毛利率降到 22%，不過，5 月已與客戶協調調漲價格，第三季毛利率回升到 25%，前三季 EPS 合計為 4.86 元。法人推估，第四季獲利將大幅衝高，全年 EPS 上看 7.6 元。