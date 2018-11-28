【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

若川習會談破局，美恐擴大對中國進口商品加徵關稅，iPhone 也難逃一劫，消息拖累蘋果股價盤後重挫，亦使得 27 日台股開低，盤中失守 9700 點關卡，所幸日、韓、美電子期指盤中皆上漲，被動元件、矽晶圓、MOSFET、光學、生技、觀光等類股獲買盤加碼，使得大盤成功翻紅，站穩 9700 點防線，終場加權指數收在 9778.62 點，上漲 13.26 點或 0.14%，成交額 1018.92 億元。 OTC 指數收在 123.21 點，上漲 2.57 點或 2.13%，成交額 329.28 億元。

27 日台股日線連二紅，成交量仍不足千億，9 日 KD 值轉成黃金交叉，技術面略有進步。籌碼方面，三大法人僅自營商 (自行買賣) 小幅買超，投信連五日賣超，外資則期現貨偏空操作。由於川普在 G20 高峰會前，把醜話說在前頭，使得市場更加投資謹慎，惟雙方互持己見的結果，全球經濟都將受到影響，貿易戰大戲可能唱到明年，目前通用汽車已宣布關五廠、裁員 1.5 萬名員工，美國也難逃衝擊。因市場等待川習會結果，預期大盤將於五日及月線間整理。另外，明晟（MSCI）指數編纂公司半年度調整將於 30 日收盤生效，本次調整三項指數皆被調降，建議避開調降權重或遭剔除的個股操作。

