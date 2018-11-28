鴻海旗下夏普推新品 續拓8K+AIoT全球布局

鴻海 (2317-TW) 集團旗下轉投資夏普舉辦全系列 2019 新品發布會，包含首支 6.2 吋 OLED 面板智慧型手機，及新一代 8K 電視，持續推動 8K+AIoT 全球布局。

日本夏普常務執行役員、社長室室長橋本仁宏接受媒體訪問時指出，夏普 AIoT 平台服務可以覆蓋智慧家庭、辦公、工廠及城市領域，組成龐大的智慧網路，且預計明年就可透過電視連動多台 AIoT 家電。

在液晶電視銷售目標上，據了解，公司預估每月銷售可突破 1 萬台，目標每年銷售超過 15 萬台，要搶進排全台市占率前三。

夏普本次展出以人本出發的 8 大主題、共計逾 70 款全系列家電與手機新品，其中 6.2 吋 OLED 面板智慧型手機預計 12 月底開始預購，明年 1 月正式在台灣上市，第二代 8K 電視則是今年底上市開賣。

夏普日前上修 2019 財年財測，全年營收估計 2.69 兆元，較上次預估減少 6.9%，但較去年會計年度成長 11%，全年獲利上修至 900 億日圓，較上次財測增加 12.5%，較去年度成長 28%，每股純益也由 122.26 日圓上調至 138.66 日圓。

夏普 2019 財年上半年營收 1.13 兆日圓，年增 1.2%，營益率 4.2%，年增 0.6 個百分點，稅後純益 409 億日圓，年增 17.8%，每股純益 62.62 日圓。